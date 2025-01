Donald Trump assina a lei de Laken Riley, diz que enviará ‘o pior alienígena criminal’ para Guantánamo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta -feira a lei de Laken Riley, dando às autoridades federais mais poder de deportar imigrantes ilegais nos Estados Unidos que foram acusados ​​de crimes.

Ao assinar a lei de Laken Riley, Donald Trump também anunciou que seu governo planejava enviar o “pior alienígena criminal” a um centro de detenção em Guantánamo Bay, Cuba.

A lei bipartidária, a primeira legislação aprovada durante o segundo mandato de Trump, recebeu o nome de Riley, um estudante de enfermagem de 22 anos que foi morto no ano passado por um homem venezuelano nos Estados Unidos ilegalmente.

Dizendo ao público que Laken Riley era, Trump disse: “Ela era uma luz de calor e bondade”. Os pais e irmãs de Riley estavam presentes na cerimônia. “É uma tremenda homenagem à sua filha o que está acontecendo hoje, é tudo o que posso dizer. É tão triste que tenhamos que fazê -lo”, disse ele.

Ele disse: “De acordo com a lei que estou assinando hoje, o Departamento de Segurança Nacional deve impedir todos os estrangeiros ilegais que foram presos por enxerto, roubo, roubo em lojas, agressão um policial, assassinato ou qualquer crime que resulte na morte Ou lesão grave … “ele disse.

Trump prometeu aumentar drasticamente as deportações, mas também disse no sinal de que algumas das pessoas enviadas de volta aos seus países de origem não podem ser contadas para ficar lá.

“Alguns deles são tão ruins que nem confiamos nos países para mantê -los, porque não queremos que eles voltem, então os enviaremos para Guantánamo”, disse Trump. Ele disse que lideraria as autoridades federais a obter instalações em Cuba, prontas para receber criminosos imigrantes.

“Temos 30.000 camas em Guantánamo para impedir os piores estrangeiros criminosos que ameaçam o povo americano”, disse o presidente.

A Casa Branca anunciou pouco tempo depois que Trump assinou um memorando presidencial em Guantánamo. Os grupos de direitos dos migrantes expressaram rapidamente sua consternação.

“A história abusiva de Guantánamo Bay fala por si e, em nenhum caso incerta, colocará em risco a saúde física e mental das pessoas”, disse Stacy Suh, diretora de detenção de detenção, em comunicado.

Trump disse que a medida dobraria as capacidades de travamento da prisão dos Estados Unidos, e Guantánamo é “um lugar difícil de sair”.

A instalação de Guantánamo poderia ter “criminosos perigosos” e pessoas “difíceis de deportar”, disse um funcionário do governo Trump que falou com anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente sobre o assunto.

O Secretário de Segurança Nacional, Kristi Noem, disse que o governo buscaria fundos através das letras das despesas que o Congresso considerará. O czar da fronteira do governo, Tom Homan, disse que a aplicação da alfândega e a imigração dos EUA.

A base militar dos EUA tem sido usada para abrigar os detidos da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo há anos. Mas as autoridades também prenderam os migrantes no mar em uma instalação conhecida como Centro de Operações de Migrantes em Guantánamo, um local que os Estados Unidos há muito alugam o governo cubano. Muitos dos que estão lá foram migrantes do Haiti e Cuba.

Os Estados Unidos alugaram a terra de Guantánamo de Cuba por mais de um século. Cuba se opõe ao arrendamento e geralmente rejeita os pagamentos nominais de aluguel dos EUA.

“A decisão do governo dos Estados Unidos de aprisionar os migrantes na base naval de Guantánamo, em um enclave onde ele criou centros de detenção de tortura e indefinidos, mostra desprezo pela condição humana e pelo direito internacional”, escreveu Rodriguez em posição em posição em posição em uma posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição em posição de posição em posição de posição em posição de posição em posição de estadororororororororoasroeroóficas da condição humana e do direito internacional “, escreveu Rodriguez em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em uma posição em posição de X.

A Suprema Corte decidiu em 2008 que os combatentes inimigos na guerra contra o terror presos na prisão militar de Guantánamo tinham o direito de desafiar sua prisão no tribunal federal. Mas os juízes não decidiram se o presidente tinha autoridade para deter as pessoas.

Antes de Trump assumir o cargo, as administrações democratas de Barack Obama e Joe Biden trabalharam para reduzir o número de suspeitos de terrorismo em Guantánamo.

Laken Riley saiu em fevereiro de 2024, quando foi morta por José Antonio Ibarra, um cidadão venezuelano que estava ilegalmente no país. Ibarra foi condenado em novembro e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional.

Ibarra foi preso por entrada ilegal em setembro de 2022, perto de El Paso, Texas, e libertado para continuar seu caso no Tribunal de Imigração. Autoridades federais dizem que ele foi preso pela polícia de Nova York em agosto de 2023 pela infância e divulgou o perigo. A polícia diz que uma nomeação de roubo na Geórgia também foi emitida em outubro de 2023.

A lei aprovou rapidamente o Congresso controlado pelos recém -republicanos com algum apoio democrático, apesar do fato de os adversários terem dito que poderiam levar a grandes resumos das pessoas por crimes tão pequenos quanto o roubo de lojas.

A passagem rápida, e Trump a assina rapidamente, aumenta o poderoso simbolismo para os conservadores. Para os críticos, a medida aproveitou uma tragédia e pode levar ao caos e à crueldade, enquanto recentemente combate o crime ou revisando o sistema de imigração.

A mãe de Riley agradeceu a Trump enquanto continha lágrimas.

“Ele disse que garantiria nossas fronteiras e que nunca esqueceria Laken e que não”, disse ele.

Vários legisladores republicanos e Noem participaram da cerimônia de assinatura, bem como o senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, um copatrocinador.

De acordo com a nova lei, as autoridades federais teriam que impedir qualquer imigrante preso ou acusado de crimes como assalto ou assalto a um policial ou crimes que machucam ou matam alguém. Os promotores gerais do estado poderiam processar o governo dos Estados Unidos por danos causados ​​por decisões federais de imigração, o que poderia permitir que os líderes dos Estados Conservadores ajudassem a ditar a política de imigração estabelecida por Washington.

Alguns democratas questionaram se é constitucional. Alcu diz que a lei pode permitir que as pessoas sejam “obrigatórias, potencialmente por anos, porque em algum momento de suas vidas, talvez décadas atrás, elas foram acusadas de crimes não violentos”.

Hannah Flamm, diretor interino de política do Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados, disse que a medida viola os direitos básicos dos imigrantes, permitindo que pessoas que não foram acusadas de irregularidades e muito menos condenadas.

“O medo latente do ciclo eleitoral parece suave no crime tornou -se ajudando e incitando a combinação total de imigração de Trump com o crime”, disse Flamm.