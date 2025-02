Donald Trump assina a ordem que torna a fertilização in vitro mais acessível, expanda o estudo: “Mulheres e famílias muito apreciativas …”

Donald Trump assina a ordem que torna a fertilização in vitro mais...

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que torna um tratamento de fertilização in vitro (fertilização in vitro) mais acessível e pressionada por estudos sobre como expandir seu acesso, de acordo com um relatório da AP.

A ordem de Trump, assinada em 18 de fevereiro, exige recomendações de políticas para “proteger o acesso à fertilização in vitro e reduzir agressivamente o plano de bolso e saúde para esses tratamentos”, acrescentou o relatório citando a declaração oficial da Casa Branca.

Donald Trump apóia a cobertura universal do tratamento de fertilização in vitro Na campanha da campanha, Trump solicitou a cobertura universal do tratamento de fertilização in vitro depois que seus candidatos na Suprema Corte ajudaram a revogar Roe V. Wade, que levou a uma onda de restrições nos estados liderados pelos republicanos, incluindo alguns que ameaçaram o acesso à fertilização in vitro ao tentar definir a vida como começando na concepção.

De acordo com uma folha de informações fornecida pela Casa Branca, a ordem de Trump se concentrará em priorizar se houver políticas atuais “que exacerbam o custo dos tratamentos de fertilização in vitro”.

No ano passado, Trump declarou apoio público à fertilização in vitro depois que a Suprema Corte do Alabama decidiu que embriões congelados podem ser considerados crianças de acordo com a lei estadual. A decisão, que alguns republicanos e conservadores aplaudiram, demitiram reação imediata.

Na campanha, a fertilização in vitro rapidamente se tornou um ponto de conversa para Trump, que disse que apóia firmemente sua disponibilidade.

A fertilização in vitro oferece uma solução possível quando uma mulher tem problemas para engravidar. O procedimento envolve a recuperação de seus ovos e combiná -los em um prato de laboratório com o esperma de um homem para criar um embrião fertilizado, que é então transferido para o útero da mulher, na tentativa de criar uma gravidez. A fertilização in vitro é feita em ciclos e mais de um pode ser necessário.

“Acho que mulheres e famílias, cônjuges, muito obrigado”, disse Trump em breves comentários sobre a ordem, antes de fazer perguntas sobre uma variedade de questões.

