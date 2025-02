Donald Trump atrasa as tarifas no Canadá, México: qual é o novo acordo de fronteira? Explicado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou sua ameaça tarifária pendente na segunda -feira, 3 de fevereiro, dando um intervalo de 30 dias depois que o México e o Canadá concordaram no solo americano.

Em uma “boa ligação” entre o Canadá e o México, os dois países concordaram em fazer cumprir um plano de fronteira para satisfazer os Estados Unidos, o que levou a uma pausa de 30 dias nas taxas de Donald Trump. Enquanto isso, não houve acordo entre a China e os Estados Unidos, então as tarifas de Pequim ainda surgem em horas.

Após o anúncio do acordo de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, Donald Trump disse: “O Canadá concordou em garantir que tenhamos uma fronteira norte segura e finalmente terminamos o flagelo de drogas mortais, como o fentanil que eles chegaram em nosso país, matando Centenas de milhares de americanos, destruindo suas famílias e comunidades em todo o país.

Em outra publicação, Donald Trump anunciou que estava adiando as tarifas no Canadá por 30 dias para ver como o acordo toma forma nos próximos dias, encerrando a posição com “patrimônio líquido para todos”.

“Estou muito satisfeito com esse resultado inicial, e as tarifas anunciadas no sábado pararão por um período de 30 dias para verificar se um acordo econômico final pode ser estruturado com o Canadá ou não. Justiça para todos! Trump acrescentou em sua publicação.

Qual é o novo acordo de fronteira que suavizou Donald Trump? 1. O acordo de fronteira entre o Canadá e os EUA.

2. O plano incluirá a extensão da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá com novos helicópteros, tecnologia e pessoal

3. Até 10.000 pessoas da primeira linha são e trabalharão para proteger a fronteira entre os Estados Unidos.

4. O Canadá também designará um czar fentanil para controlar o fluxo de drogas nos Estados Unidos

5. Os pôsteres serão listados como “terroristas”

6. Haverá vigilância 24/7 da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá

7. A Força de Ataque Conjunto dos Estados Unidos do Canadá será lançada para combater o crime organizado, fentanil e lavagem de dinheiro.

Qual é o acordo EUA-México? 1. O México concordou em reforçar sua fronteira norte com 10.000 membros da Guarda Nacional

2. A implantação dos membros da Guarda Nacional interromperá o fluxo de migração ilegal e drogas

2. Os Estados Unidos também prometeram evitar o tráfico de armas de alta potência para o México.

Por que Donald Trump concordou em chegar a um acordo com o Canadá? Embora Donald Trump tenha ameaçado tarifas no Canadá, ele também exigiu que certas medidas fossem implementadas para interromper o movimento dos imigrantes.

Depois que os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo, alguns políticos conservadores no Canadá instaram o governo federal a implantar o exército na fronteira com os estados unidos do Canadá, informou a CBC.