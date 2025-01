Donald Trump corta a segurança federal de Anthony Fauci e pede que o ex -funcionário da saúde busque segurança privada

O presidente Donald Trump disse na sexta-feira (24 de janeiro) que o Dr. Anthony Fauci, um ex-funcionário da saúde que enfrentou ameaças desde que dirigiu a resposta do país ao Covid-19, deveria contratar sua própria segurança.

Fontes familiarizadas com a situação, de acordo com um relatório da Reuters, confirmaram que a proteção federal da segurança havia sido cancelada por Fauci, um alto funcionário de doenças infecciosas cujos esforços para combater a pandemia foram aplaudidos por muitos especialistas em saúde pública, mesmo quando Trump e Trump e muitos Outros o difamou. Republicanos

Trump encerrou a proteção federal para pelo menos três outros altos funcionários que serviram durante seu primeiro governo desde que assumiu o cargo pela segunda vez na segunda -feira.

Trump defende acabar com a segurança de Fauci O presidente Donald Trump abordou os relatos de que havia despojado o Dr. Anthony Fauci de sua equipe de segurança federal, afirmando que os funcionários do governo não podem ter vida por toda a vida.

“Em algum momento, sua equipe de segurança desaparece”, disse Trump em entrevista coletiva na Carolina do Norte. Trump esclareceu que a decisão de revogar a proteção de segurança foi aplicada a vários ex -funcionários e não era específica para a Fauci.

Fauci, que dirigiu o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas antes de se aposentar em 2022, estava sob a proteção federal fornecida pelos Institutos Nacionais de Saúde.

Outros ex -funcionários, incluindo John Bolton, Mike Pompeo e Brian Hook, também perderam seus detalhes de segurança nesta semana.

Quando perguntado se ele assumiria a responsabilidade se algo acontecesse com Fauci ou Bolton, Trump respondeu: “Não”, acrescentando que eles haviam ganho riqueza substancial e poderia pagar o luxo de contratar sua própria segurança.

Dr. Anthony Fauci enfrenta uma reação conservadora para políticas de Covid-19 O Dr. Anthony Fauci, que liderou o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas por quase 40 anos e foi o principal consultor médico do Presidente Biden até sua aposentadoria em 2022, foi fundamental na coordenação da resposta dos Estados Unidos ao Covid Pandemic -19.

Sua rejeição às declarações infundadas do ex -presidente Trump causou intensas críticas por Trump e seus apoiadores. Desde então, a Fauci enfrentou uma forte reação dos conservadores, responsáveis ​​por políticas como a obrigação de usar uma máscara, apesar do alto custo da pandemia.

Biden dá perdão preventivo para Fauci e outros O ex -presidente Joe Biden, em suas últimas horas no cargo, concedeu perdões preventivos a vários, incluindo o Dr. Anthony Fauci, o general aposentado Mark Milley e os membros do Comitê da Câmara que investigaram o tumulto de 6 de janeiro no Capitólio.

Esses perdões parecem ser uma medida de proteção contra possíveis represálias pela administração de Trump, que indicou planos de atacar pessoas envolvidas em investigações sobre o ex -presidente Donald Trump.