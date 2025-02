Donald Trump dá a Elon Musk, “Dege” ONU Autoridade Legal Controlada “para acessar sistemas do tesouro, segundo os Estados dos EUA.

O bilionário Elon Musk e seu departamento de eficiência do governo, ou cachorro, foram espancados com várias demandas de privacidade sobre o acesso a sistemas de computadores do governo.

Um grupo de promotores gerais do Estado transferiu os tribunais na quinta -feira para interromper os esforços de Musk para reduzir os gastos federais como chefe da nova agência de eficiência do governo do presidente Donald Trump.

Os promotores gerais do Novo México e outros 13 estados entraram com uma ação em Washington, DC, Tribunal Federal, alegando que Trump deu a Musk “não controlou a autoridade legal” sem autorização do Congresso dos Estados Unidos.

Ele também disse que Musk era designado ilegalmente e procurou uma ordem que o produz para tomar mais medidas do governo.

“Felizmente à ameaça que isso aumenta para a nação, o presidente Trump delegou a autoridade praticamente sem controle a Musk sem uma autorização legal adequada do Congresso e sem supervisão significativa de suas atividades”, disseram os estados.

A equipe de redução de custos do governo da Musk varreu as agências federais desde que Trump se tornou presidente no mês passado.

Dois juízes considerarão sexta -feira se o Musk cavar terá acesso aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro e dados potencialmente confidenciais em agências de saúde, proteção do consumidor e mão -de -obra.

Em Manhattan, o juiz distrital dos Estados Unidos considerará um pedido do Procurador Geral do Estado Democrata para estender um bloco temporário em Dege lançado no sábado, que impediu a equipe de almíscar de acessar os sistemas de tesouro.

O DUX não tem poder legal para acessar sistemas de pagamento que contêm informações pessoais confidenciais sobre milhões de americanos, disseram os estados.

Em Washington, o Tribunal Distrital considerará um apelo aos sindicatos para impedir que o advogado acesse registros delicados no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, no Departamento do Trabalho e no Escritório de Proteção Financeira do Consumidor.

Na quinta -feira, um grupo semelhante de promotores democratas gerais processou Musk, Trump e Doge, alegando que a nomeação de Musk era inconstitucional.

Eles pediram a um juiz em Washington que o impedisse de acessar e usar dados do governo, cancelar contratos ou tomar decisões de pessoal, entre outras coisas.

