O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma nova inundação de ordens executivas nos próximos dias, enquanto trabalha para ‘remodelar’ o Departamento de Educação. As novas leis vão para anti -semitismo nas escolas, promoverão a escolha da escola e reduzirão fundos para escolas públicas que ensinam a teoria crítica da raça. Potus também prometeu deportar estudantes universitários e outros que participaram de protestos pró-palestinos.

Trump fez campanha para remodelar o Departamento de Educação e tomar medidas enérgicas contra o “clima político de esquerda” nas escolas. A ordem também ordena que as agências federais examinem maneiras de investigar a intimidação anti -semita, mesmo nos campi universitários, e identificar qualquer autoridade civil ou criminal disponível.

Deportação do aluno De acordo com uma folha de fatos sobre a ordem que a Reuters compartilhou, o Departamento de Justiça tomará “medidas imediatas” para processar “ameaças terroristas, causaram incêndios, vandalismo e violência contra os judeus dos EUA” e reunir todos os recursos federais para combater o que ele chamou ” A explosão do anti -semitismo em nosso campus e ruas “do ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra de Gaza. As agências devem fornecer recomendações dentro de 60 dias.

“Para todos os estrangeiros residentes que ingressaram em protestos pró-hadistas, informamos: em 2025, nós o encontraremos e o deportaremos. Também cancelarei rapidamente os vistos de estudantes de todos os apoiadores do Hamas nos campi da universidade, que foram infestados de radicalismo como nunca antes ”, disse Trump na folha de informações.

Programas de escolha da escola O Presidente está abordando o Departamento de Educação para priorizar os programas eleitorais escolares em subsídios discricionários, de acordo com a CBS News, que a Ordem informou pela primeira vez. Também ordenaria que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos forneça orientações sobre como os estados podem usar subsídios em bloco que recebem para promover escolas particulares.

A ordem também dirigirá o Secretário de Defesa Pete Hegesh, que apresenta um plano ao presidente sobre como as famílias de militares também podem escolher quais escolas elas querem que seus filhos participem e pede ao secretário do interior que receba um plano semelhante para famílias com estudantes com estudantes do escritório do escritório da Índia. Escolas de Educação, de acordo com o relatório.

Rescisão de fundos para escolas públicas Esta terceira ação encerrará os fundos para as escolas públicas que “apoiam a teoria crítica da raça e outras medidas divisivas em seu currículo”, de acordo com Leavitt.

Trump e críticos conservadores criticaram o que jogam como currículos nas escolas focadas demais nos ensinamentos sobre raça, gênero e sexualidade e mais amplamente nos esforços de diversidade, equidade e inclusão na academia e governo. Em seu primeiro dia no cargo, Trump assinou ordens que acabaram com os esforços de Dei no governo federal.

Não está claro como a administração pode redirecionar ou proibir fundos federais para as escolas sem a aprovação do Congresso. As ordens de Trump que ameaçam provar os limites de seus poderes executivos podem enfrentar desafios judiciais, como outras ações iniciais fizeram.

(Com entradas das agências)

