Donald Trump descarta o príncipe Harry: ‘Ele tem problemas suficientes com sua esposa. Ela é terrível ‘

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu não buscar a deportação do príncipe Harry, apesar das perguntas contínuas sobre seu estado migratório. O duque de Sussex, que vive em Montecito, Califórnia, com sua esposa Meghan Markle e seus filhos, enfrentou escrutínio sobre seu uso anterior de drogas.

Donald Trump não parou em suas críticas a Meghan Markle, chamando -a de “terrível” e sugerindo que Harry tem problemas suficientes com ela.

Em uma entrevista ao New York Post, Trump declarou: “Não quero fazer isso. Vou deixar isso em paz. Ela tem problemas suficientes com a esposa. Ela é terrível”. Trump também elogiou o irmão mais velho de Harry, o príncipe William, chamando -o de “grande jovem”.

Em suas memórias, Harry admitiu ter usado cocaína, maconha e fungos psicodélicos. Ele descreveu a cocaína como “não fez nada para mim” e maconha como “realmente me ajudou”.

A lei dos EUA geralmente restringe a entrada para aqueles com histórico de uso de drogas. O caso recente do príncipe Harry causou um debate sobre se ele recebeu tratamento especial e se ele sinceramente revelou seu uso de drogas no passado.