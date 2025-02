Donald Trump diz que Israel entregaria a Gaza depois de lutar: “Eles terão a oportunidade de serem felizes, seguros e livres”

No meio da condenação mundial por seus comentários, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse quinta -feira que Israel daria a Gaza aos Estados Unidos após o término da luta.

O comentário ocorreu depois de anunciar que seu objetivo é assumir o controle e desenvolver a faixa de Gaza no “Riviera del Middle Oriente”.

“A Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel no final da luta. Os palestinos, pessoas como Chuck Schumer, já teriam sido redefinidas em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região “, disse Trump.

Aludindo que eles realmente teriam a oportunidade de ser felizes, seguros e livres, Trump disse: “Estados Unidos, trabalhando com grandes equipes de desenvolvimento em todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção do que se tornaria um dos melhores. E o Desenvolvimentos mais espetaculares do seu tipo na Terra.