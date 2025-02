Donald Trump Dupil: quer Canadá e AMP; Gaza embaixo de nós: foi o que ele disse

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu interesse em assumir o controle sobre o Canadá, alegando que o país seria melhor como parte dos Estados Unidos. Falando em uma entrevista pré -gravada com a Fox News antes de participar do Super Bowl LIX, Trump declarou que a inclusão do Canadá como Estado 51 é algo “real” em consideração.

“Acho que o Canadá seria muito melhor para ser um estado 51. Porque perdemos US $ 200 bilhões por ano com o Canadá”, disse Trump à Fox News. “E eu não vou deixar isso acontecer, é demais. Por que estamos pagando US $ 200 bilhões por ano essencialmente em subsídio ao Canadá? Agora, se eles são um estado 51, não me importo em fazer isso.

Seus comentários são apresentados no meio das tensões crescentes com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau, que na semana passada alertou os líderes empresariais que Trump leva a absorção do Canadá a sério. O presidente dos Estados Unidos também ameaçou impor tarifas pesadas no Canadá e no México, mas temporariamente adiou depois que os dois países prometeram investir mais em segurança nas fronteiras.

Trump pressiona o controle americano de Gaza Juntamente com seus comentários sobre o Canadá, Trump também reiterou seu desejo de que os Estados Unidos “comprem e possuam” Gaza, enquanto, segundo relatos, conversam com jornalistas a bordo da Força Aérea One a caminho do Super Bowl em Nova Orleans. Ele enquadrou a proposta como um meio de impedir que o Hamas recupere o controle sobre o território.

“Estou comprometido em comprar e possuir Gaza. Quanto a nós, reconstruindo, podemos entregá -lo a outros estados do Oriente Médio para construir seções dele ”, disse Trump. “Outras pessoas podem fazer isso através de nossos auspícios. Mas estamos comprometidos em possuir, levá -lo e garantir que o Hamas não volte. Não há nada para voltar. O local é um site de demolição. O resto será demolido.

Nações árabes para levar os palestinos deslocados? Triunfo Ele também sugeriu que os palestinos deslocados deveriam ser reassentados nos países árabes vizinhos, alegando que a maioria prefere não retornar a Gaza se recebem uma alternativa.

“Eles não querem voltar para Gaza. Se pudéssemos dar a eles um lar em uma área mais segura, a única razão pela qual eles estão falando em retornar a Gaza é que eles não têm uma alternativa ”, disse ele. “Quando eles têm uma alternativa, não querem voltar a Gaza”.

Reação internacional O Trump de Trump anterior dos EUA Trump sobre Gaza encontrou críticas generalizadas. O Hamas rejeitou a proposta diretamente, enquanto outras nações também expressaram sua oposição.

A proposta de Trump para os Estados Unidos “assumir” a faixa de Gaza e colher para seus moradores palestinos foi rapidamente denunciada por aliados americanos, líderes mundiais e organizações internacionais e adversários. Das nações do Oriente Médio, os aliados americanos na Europa a potências globais como China e Rússia, a reação foi extremamente negativa, e os líderes reafirmaram seu compromisso com uma solução de dois estados. O plano, que ele detalhou durante uma conferência da Casa Branca com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, foi criticado como irrealista e uma violação dos direitos palestinos.

Fonte