Donald Trump elogia a liderança do primeiro -ministro britânico Keir Starmer e revela seu próximo telefonema com ele

Donald Trump elogia a liderança do primeiro -ministro britânico Keir Starmer e...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o primeiro -ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, qualificando -o como uma “pessoa muito boa” e elogiando sua liderança até agora. Falando a jornalistas da Força Aérea, Trump disse: “Acho que ele fez um trabalho muito bom até agora. Ele representou seu país em termos de sua filosofia. Ele pode não concordar com sua filosofia, mas eu tenho um bom bom relacionamento com ele.

O presidente também revelou que planeja falar com Starmer no telefone nas próximas 24 horas, indicando comunicação contínua entre os dois líderes. “Acho que nos damos bem”, acrescentou Trump, apontando a diferença em suas opiniões políticas. “É liberal, o que é um pouco diferente de mim, mas acho que é uma pessoa muito boa”.

Interações anteriores de Trump e Starmer Não é a primeira vez que Trump comenta sobre seu relacionamento com Starmer. Os dois se reuniram na Trump Tower em Nova York em setembro do ano passado, antes do início da campanha eleitoral do segundo mandato de Trump. Além disso, Starmer e Trump fizeram duas ligações antes de tomar posse, fortalecendo sua conexão diplomática.

Planos de viagem internacionais de Trump Ao falar sobre sua primeira viagem internacional depois de assumir o cargo, Trump deu a entender que poderia ser o Reino Unido ou a Arábia Saudita. “Tradicionalmente, poderia ser o Reino Unido”, disse ele, referindo -se à sua primeira visita internacional como presidente durante seu primeiro mandato. No entanto, ele apontou que, durante seu período anterior, viajou para a Arábia Saudita devido a acordos comerciais favoráveis. “Se essa oferta estivesse correta, eu faria isso de novo”, disse Trump.

Contraste com os comentários de Elon Musk Os comentários positivos de Trump sobre Sir Keir Starmer contrastam acentuadamente com os comentários feitos pelo bilionário Elon Musk, que recentemente criticou o líder do Reino Unido. Este contraste destaca as diferentes opiniões nos círculos políticos e comerciais da liderança de Starmer.

Elon Musk acusa Keir Starmer de não processar os Gyrings Elon Musk usou redes sociais para acusar o Primeiro Ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, para não processar adequadamente as namoradas durante seu mandato como diretor do Ministério Público (DPP) de 2008 a 2013. Musk fez uma referência específica ao O escândalo de exploração sexual infantil de Rotherham, onde mais de 1.300 crianças foram exploradas entre 1997 e 2013. Musk descreveu o escândalo como “o pior crime em massa da história da Grã -Bretanha” e pediu a Starmer para enfrentar acusações por sua suposta cumplicidade.

Musk também criticou o ministro do Reino Unido, Jess Phillips, que negou os pedidos de uma investigação pública sobre a exploração sexual infantil e sugeriu que “merece estar na prisão”. As publicações multimilionárias reviveram os debates sobre a administração dos casos de gangues, e alguns solicitaram uma maior investigação sobre os incidentes antes de 2011.

Starmer, durante seu mandato como DPP, reestruturou investigações de abuso infantil e reconheceu o fracasso do sistema legal em proteger as vítimas. Apesar dessas reformas, Musk continua a culpar Starmer por não fazer o suficiente para manter os autores.

Fonte