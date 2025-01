Donald Trump faz com que os Estados Unidos sonham: descontinuação da dívida tributária? Não mais: no que os transforma

Carlo Nicolato 29 de janeiro de 2025

Em um discurso em Las Vegas, onde ele agradeceria aos eleitores de Nevada, o presidente Donald Trump Ele ameaçou que queria transferir cerca de 90 mil funcionários fiscais federais para a fronteira que acabou de ser contratada pelo IRS (a agência de receita americana), para que eles confiaram novos papéis de segurança armada. Os tons do discurso são o Trump habitual, focado e sem palavras de palavras: “Eles nomeiam ou tentaram contratar 88.000 funcionários para atacá -lo, elaboramos um plano para descartá -los todos ou talvez transferi -los para a fronteira”, disse o presidente.

«Acho que vamos movê -los para a fronteira onde eles podem levar armas. Você sabe, eles são tão sérios em armas. Mas essas pessoas podem trazer armas. Então, provavelmente os levaremos para a fronteira “, acrescentou. Em suma, já que o Agentes fiscais Eles estão presentes para se apresentarem na Câmara dos Cidadãos Americanos, armados com documentos fiscais, boria e armas automáticas, por que você não os deve enviá -los em vez de onde precisa, na fronteira com o México, onde há um pedido de uma situação de emergência real?





A história se queremos ter origens antigas, dado o ódio atavístico dos republicanos contra o ‘IRS, Mas, especificamente, nasceu em maio de 2021, quando se tornou um relatório público do Departamento do Tesouro, que estimou que a mesma instituição para manter sua eficiência deveria ter levado 86.852 funcionários em uma década com um investimento de 80 bilhões de dólares. O então comissário do IRS Charles Rettig corrigiu um pouco, declarando que a agência poderia ser caída com 52.000 novos funcionários nos seis anos seguintes. Nos dois casos, havia algum tipo de equipe, não apenas os agentes executivos, ou seja, os armados. Em 2022, Biden decidiu atender às solicitações, que exigiam os US $ 80 bilhões em financiamento, como parte da Lei de Retorno da Inflação com o objetivo explicado para ajudar o IRS a suprimir a evasão fiscal e a coletar mais renda, embora não seja isso foi declarado que esse dinheiro deveria ter sido gasto em novos funcionários. Os republicanos foram imediatamente contra e no ano seguinte tentaram em vão aprovar uma lei que retirou o financiamento.

Portanto, não está claro quantos desses funcionários já foram adotados, mas o que é certo que a medida vai na direção oposta dos dias de Trump desde o dia do acordo, quando decidiu congelar os funcionários federais “até que o governo irá não determinar que é do interesse nacional. “Save America” Van Trump, que se concentra, entre outras coisas, a redução nas dimensões do governo federal, exceto os dispositivos relacionados à segurança e imigração. No entanto, esse é precisamente o papel pelo qual Elon Musk foi escolhido, ou o Guia da Eficiência do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) Perla de funções burocráticas, o número de regulamentos e a equipe excedente. “Começarei imediatamente a revisar nosso sistema comercial para proteger funcionários e famílias americanos”, disse Trump em seu discurso inaugural sobre o Capitólio, “em vez de taxicar nossos cidadãos para enriquecer outros países, taxas e impostos que aplicarão nossos cidadãos no exterior no exterior são enriquecidos fora do país “.





Mas o do uso dos novos agentes tributários foi apenas uma aprovação do discurso de Trump. O palco, fundado no Danszaal do Resort & Casino, foi dominado por um grande sinal escrito “Sem imposto sobre dicas”, Um dos slogans mais usados ​​durante a campanha eleitoral, especialmente em Nevada, mas que afeta milhões de funcionários americanos em todo o país. Trump garantiu que manterá a confiança com a palavra e, mesmo que ainda não tenha revelado porque eles removem os impostos do equipamento de dicas, fica claro que os telhados também serão devidos às tarefas anunciadas neste caso. “Haverá enormes quantias de dinheiro que entrarão em nosso tesouro de fontes estrangeiras”, disse ele em seu discurso inaugural.

Na raiva regulatória que o 47º presidente recebeu nos primeiros dias de seu mandato, Trump também assinará uma ordem executiva para iniciar o processo de criação de um Escola de Defesa Missilista De “New Generation” no modelo da cúpula de ferro fornecida com Israel. Três outras ordens executivas estão na plataforma de lançamento: eles farão com que as forças armadas americanas sejam lembradas, incluindo a proibição dos militares transgêneros. O novo governo reforçará aqueles que foram enviados depois de recusar a vacina covid. “A coesão da unidade requer altos níveis de integridade e estabilidade entre os membros do serviço”. De acordo com o New York Post, é isso que lemos em um documento da Casa Branca que antecipa a ordem executiva de Trump sobre a exclusão das forças armadas americanas dos soldados trans.