Donald Trump implementa a ‘Política de Uma Bandeira’ e proíbe as bandeiras Pride e Black Lives Matter em edifícios governamentais

A administração Trump implementou uma histórica “Política de Bandeira Única” na segunda-feira (20 de janeiro), determinando que apenas a bandeira americana pode ser hasteada nos Estados Unidos. Esta medida proíbe efetivamente a exibição de bandeiras afiliadas a movimentos como LGBTQ+ Pride e Black Lives Matter, que anteriormente voavam sob a administração do ex-presidente Joe Biden.

Detalhes da política “A partir de agora, apenas a bandeira dos Estados Unidos da América está autorizada a ser hasteada ou exibida em instalações dos EUA, tanto nacionais como estrangeiras, e a aparecer em conteúdos do governo dos EUA”, afirma o despacho, citado pelo Washington Free Beacon. . “A bandeira dos Estados Unidos da América uniu todos os americanos sob os princípios universais de justiça, liberdade e democracia. Estes valores, que são a base do nosso grande país, são partilhados por todos os cidadãos americanos, do passado e do presente”.

Medidas de aplicação rigorosas Os funcionários do Departamento de Estado que violarem a política enfrentam ações disciplinares, que podem incluir rescisão, transferência ou revogação do contrato. O memorando destaca que o Washington Free Beacon declarou: “A bandeira dos Estados Unidos é um poderoso símbolo de orgulho e é apropriado e respeitoso que apenas a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada ou exibida nas instalações dos Estados Unidos, tanto em casa como no exterior, no exterior”, de acordo com o memorando de política.

Secretário de Estado Marco Rubio assume comando O recém-confirmado secretário de Estado, Marco Rubio, emitiu a ordem logo após sua cerimônia de posse na terça-feira (21 de janeiro). A ação rápida de Rubio está alinhada com a promessa do presidente Donald Trump de eliminar o que ele chama de “despertar” do governo federal.

Contraste com a administração Biden Esta política marca uma mudança significativa em relação à administração Biden, durante a qual as bandeiras Pride e Black Lives Matter foram exibidas com destaque no topo dos edifícios do governo dos EUA. A posição da administração Trump reforça o seu compromisso em eliminar as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão defendidas pelo seu antecessor.

O memorando político conclui centrando-se na unidade e nos estados: “Estes valores, que são a base do nosso grande país, são partilhados por todos os cidadãos americanos, do passado e do presente.”

