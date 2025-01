Donald Trump impõe tarifas e sanções de 25% à Colômbia após rejeitar voos de deportação

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que irá impor tarifas e sanções, entre outras medidas de retaliação, à Colômbia, depois de o país sul-americano se ter recusado a aceitar dois aviões militares norte-americanos transportando migrantes em processos de deportação.

Trump escreveu no Truth Social que a recusa de Petro em aceitar os voos colocava em perigo a segurança nacional dos EUA.

As medidas retaliatórias incluem a imposição de tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos que entram nos Estados Unidos, que aumentarão para 50% dentro de uma semana; proibição de viagens e revogação de vistos de funcionários do governo colombiano; e sanções de emergência em questões de tesouraria, bancárias e financeiras.

Trump disse que também dirigiria inspeções fronteiriças aprimoradas de cidadãos e cargas colombianos.

“Essas medidas são apenas o começo”, escreveu ele. “Não permitiremos que o governo colombiano viole as suas obrigações legais relativas à aceitação e retorno dos criminosos que forçou a entrar nos Estados Unidos!”

Mais tarde, ele postou uma foto sua no Truth Social vestindo um terno listrado e chapéu de feltro em frente a uma placa que dizia FAFO, uma gíria comum para “Fuck Around and Find Out”.

Os Estados Unidos “não serão mais enganados ou aproveitados”, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, num comunicado, acrescentando que a Petro autorizou estes voos, mas depois cancelou a sua autorização quando os aviões estavam no ar.

Colômbia responde A Colômbia, o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América Latina, respondeu rapidamente, ameaçando impor uma tarifa de 50% sobre os produtos americanos. O presidente esquerdista do país, Gustavo Petro, postou posteriormente no X que havia ordenado ao seu Ministro do Comércio que aumentasse as tarifas sobre as importações americanas em 25%.

repressão radical Trump declarou a imigração ilegal uma emergência nacional e impôs uma repressão abrangente desde que assumiu o cargo na segunda-feira passada. Ele ordenou que os militares dos EUA ajudassem na segurança das fronteiras, emitiu uma ampla proibição de asilo e tomou medidas para restringir a cidadania a crianças nascidas em solo americano.

O Petro da Colômbia condenou a prática no domingo, sugerindo que trata os migrantes como criminosos. Numa publicação na plataforma de redes sociais X, Petro disse que a Colômbia acolheria migrantes deportados em aviões civis.

“Os Estados Unidos não podem tratar os imigrantes colombianos como criminosos”, escreveu Petro.

Petro disse que embora houvesse 15.660 americanos sem status legal de imigração na Colômbia, ele nunca realizaria uma operação para devolver americanos algemados aos Estados Unidos.

“Somos o oposto dos nazistas”, escreveu ele.

O México também rejeitou um pedido na semana passada para permitir que um avião militar dos EUA pousasse com migrantes.

Trump não tomou medidas semelhantes contra o México, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas disse que estava a considerar impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México em 1 de fevereiro para forçar novas ações contra os imigrantes ilegais e o fentanil que entram nos Estados Unidos. .

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Colômbia, em grande parte devido a um acordo de comércio livre de 2006, com um comércio bilateral no valor de 33,8 mil milhões de dólares em 2023 e um excedente comercial dos EUA de 1,6 mil milhões de dólares, segundo dados do Gabinete do Censo dos Estados Unidos.

As maiores importações americanas da Colômbia naquele ano foram petróleo bruto, ouro, café e rosas cortadas. As principais exportações dos EUA para a Colômbia foram gasolina e outros produtos petrolíferos, aviões comerciais, milho, petróleo bruto e soja.

“Petro está descobrindo que os tweets têm consequências. Ele não está enfrentando um homólogo dos EUA que vê a Colômbia através de lentes estratégicas, como um aliado fundamental, mas como um país para dar o exemplo”, disse Sergio Guzmán, diretor da consultoria Colômbia. . Análise de Risco. Guzmán acrescentou que as sanções financeiras podem ser economicamente devastadoras.

Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para mercados emergentes das Américas do UBS Global Wealth Management, disse que a Colômbia depende do acesso ao mercado dos EUA para cerca de um terço de suas exportações, ou cerca de 4% de seu PIB.

“Além disso, a relação Petro-Trump começou com o pé esquerdo, o que pode indicar desafios adicionais pela frente”, disse Czerwonko à Reuters.

CRESCENTE DESCONTENTE Os comentários de Petro somaram-se ao crescente coro de descontentamento na América Latina, à medida que a administração Trump, que já existe há uma semana, começa a avançar para deportações em massa.

O Itamaraty condenou no sábado o “tratamento degradante” dispensado aos brasileiros depois que imigrantes foram algemados em um voo comercial de deportação. Na chegada, alguns passageiros também relataram maus-tratos durante o voo, segundo reportagens da imprensa local.

O avião, transportando 88 passageiros brasileiros, 16 seguranças americanos e oito tripulantes, estava originalmente programado para chegar a Belo Horizonte, no sudeste do estado de Minas Gerais.

No entanto, numa paragem não programada devido a problemas técnicos em Manaus, capital do Amazonas, as autoridades brasileiras ordenaram a retirada das algemas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva designou um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para completar a viagem, informou o governo em comunicado. no sábado.

O voo fretado comercial foi o segundo este ano dos Estados Unidos transportando imigrantes indocumentados deportados para o Brasil e o primeiro desde a posse de Trump, segundo a Polícia Federal do Brasil.

Autoridades dos EUA não responderam aos pedidos de comentários sobre o Brasil.

O uso de aeronaves militares dos EUA para realizar voos de deportação faz parte da resposta do Pentágono à declaração de Trump de uma emergência de imigração nacional na segunda-feira.

No passado, aeronaves militares dos EUA foram utilizadas para realocar pessoas de um país para outro, como durante a retirada dos EUA do Afeganistão em 2021.

Esta foi a primeira vez na história recente que aviões militares dos EUA foram usados ​​para retirar migrantes do país, disse uma autoridade dos EUA.

Aviões militares dos EUA fizeram dois voos semelhantes na sexta-feira, cada um transportando cerca de 80 migrantes, para a Guatemala.