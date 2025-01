Donald Trump luta com o primeiro -ministro da Dinamarca Mette Frederiksen sobre a Groenlândia: “Foi horrível …”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova aposta para acessar a Groenlândia na sexta -feira durante um telefonema ‘em chamas’, o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederiksen. As autoridades européias indicaram que a interação havia dado errado. Trump expressou seu interesse com veemência para tornar o território autônomo parte dos Estados Unidos. Ele também se recusou a descartar o uso do poder militar ou econômico para exercer pressão sobre a Dinamarca.