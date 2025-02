Donald Trump no Super Bowl? Rumores sensacionais: aquele orgasmo na tela Maxi …

Tommaso Lorenzini 9 de fevereiro de 2025

Donald Trump será o primeiro presidente americano a participar do Super Bowl, a final do campeonato da NFL planejado em Nova Orleans (visível em Dazn e Italia 1 de 00.15), aquele futebol americano que todo primeiro domingo de fevereiro todo primeiro domingo de fevereiro o Os Estados Unidos Hypnotert (nos Estados Unidos (mais de 123 milhões de telespectadores) e transformam o mais importante clube de eventos esportivos do mundo (renda de 8 bilhões, a Liga dos Campeões vale 3) em um fato de política, entretenimento, empresa.

Um afresco tão profundo dos Estados Unidos que a maneira mais direta de ler as figuras é, começando com a segurança (mais de dois mil agentes e especialistas, absolutamente proibidos de drones na cidade) ao redor do Superome do Ceasars, uma planta que foi salva tornada refúgio em 2005 para as pessoas deslocadas do furacão Kathrina.

Quem se desafia? Por um lado, o Philadelphia Eagles do quarterback Jalen Hurts e o empreendedor Saquon Barkley de volta. Um único triunfo, em 2018, quando a equipe recusou posteriormente o convite canônico à Casa Branca de Trump em solidariedade com o engano de alguns jogadores do hino nacional contra a violência contra os negros. E ainda falamos sobre isso após a palavra “racismo final” (racismo suficiente) é pintado no fundo do campo, será substituído por “Chogar Love” (Choice Love) parece agradar a nova linha Trump: controvérsia farlocca, vista , O fato de que exatamente o amor escrito tem notado os capacetes de muitos jogadores …

Por outro lado, aqui estão os atuais campeões Kansas City Chiefs da estrela total Patrick Mahomes, quarterback que quer levá -lo ao terceiro título consecutivo (nunca conseguiu alguém) junto com o príncipe destinatário Travis Kelce, um 196 cm Marcantonio por 113 kg, companheiro e perto do casamento ninguém menos que com Taylor Swift (mas há pessoas que dizem que é tudo falso), rainha da música americana cuja aprovação para Kamala deveria ter movido o humor para as eleições presidenciais … Will Will Will Chefes de apoio, os originalmente do condado de Berks, perto de Phila, e anos atrás, ele também se apresentou com a camisa do Eagles.





E Elon Musk? Ele “verá” mesmo que não viva. Parece que ele comprou cinco dos famosos comerciais com sua própria bolsa (custos recorde de cada 8 milhões de dólares cada, por 30 segundos caros) para revelar o desperdício do conselho estadual através do programa Doge que ele dirigiu. Dizia -se que os comerciais, tão salgados quanto o fundamento do desafio entre os criativos. Há curiosidade sobre a de Openai, que deve apresentar notícias diferentes, mas uma das mais esperadas e saborosas será a da maionese de Hellmann. Por que? Porque Billy Crystal e Meg Ryan contrataram a cena simulada do orgasmo no restaurante do filme “Harry, eu apresento a você Sally” novamente. E no final do local, a atriz sexy Sydney Sweeney vai pronunciar a piada: “Eu tomo o que ela pegou”.

O show musical habitual do intervalo será o privilégio do rapper Kendrick Lamar, mas os americanos gostarão principalmente de comida: a estima é um bilhão e meio bilhão de raízes mágicas e mais de um bilhão de litros de cerveja, da qual muita luz : Mas não parece o caso de “atenção à comida”.