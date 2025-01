Donald Trump, o dia da posse também conquista o público: aqui estão os números

Klaus Davi 23 de janeiro de 2025

Oferecemos Tele…Recomendo, coluna de Klaus Davi dedicada à telinha

QUEM SOBE (Especial Rg1: de acordo com Trump)

Mais de 25 milhões de pessoas assistiram à posse de Donald Trump, somando as diversas palestras, programas e especiais que foram transmitidos na segunda-feira. Os melhores índices de audiência foram alcançados pelo Tg1 Special Secondo Trump, apresentado à tarde por Oliviero Bergamini e Stefania Battistini e seguido por quase 2 milhões de pessoas com uma participação de 16,1%; A Rete 4 também se saiu bem com o especial Diario del Giorno liderado por Sabrina Scampini, visto por 762 mil pessoas com 6,5% de share e La7 com Enrico Mentana com um total de 788 mil cabeças com 5,4% de share.

Mas não só isso, mesmo à noite Otto e mezzo na La7, organizado por Giovanni Floris para substituir o ferido Gruber, ultrapassou 2,1 milhões, quase 10%, enquanto no final da noite na Rai 1 XXI Secolo de Francesco Giorgino estabeleceu um recorde com mais de 1,6 milhão de unidades e 14,5% de participação. Questões de grande importância como a imigração, a bandeira americana em Marte, a proposta de mudança do nome do Golfo do México e a ordem de proibição da ideologia de género contribuíram para o forte impacto nas curvas de escuta. Trump teve picos entre aqueles com qualificações de ensino secundário inferior. Os centros de comunicação social sublinham que a tomada de posse do magnata foi de longe o evento político internacional mais seguido, inclusive entre os jovens.