Donald Trump ordena que os funcionários federais eliminem pronomes pessoais de empresas de e -mail

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que os funcionários federais eliminassem os pronomes pessoais de suas empresas de e -mail, no meio de um Purga Dei contínuo. As instruções seguem duas ordens executivas assinadas pelo POTUS após seu retorno à Casa Branca, que solicitou o fim dos programas “radicais e desperdiçados” orientados à diversidade, equidade e inclusão.

“Os pronomes e qualquer outra informação que não seja permitida na política devem ser eliminados das empresas dos funcionários do CDC/ATSDR às 17:00 ET na sexta -feira”, disse a ABC News uma das mensagens.

O desenvolvimento ocorreu mesmo quando os sites do governo federal eliminaram referências ao que POTUS chama de “ideologia de gênero”, substituindo o “gênero” por “sexo” para competir com a ordem. Enquanto isso, o Ministério Público parou de informar o número de transgêneros presos e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças eliminaram as lições para construir ambientes escolares de apoio para estudantes transgêneros e não binários.

O site do CDC também eliminou os principais conjuntos de informações e dados, incluindo detalhes sobre o HIV, orientação à contracepção e muito mais. As disparidades conhecidas como Índice de Vulnerabilidade Social e Índice de Justiça Ambiental, bem como informações sobre jovens LGBTQ, não eram mais acessíveis.

Relatórios e tópicos Páginas no local do Escritório do Censo dos Estados Unidos: descrever detalhes sobre identidade de gênero, orientação sexual e características da população também retornaram erros. Uma mensagem na tarde de sexta -feira para uma página de tópico intitulada “Orientação sexual e identidade de gênero” disse: “A área do censo.gov que está acessando atualmente não está atualmente disponível devido à manutenção”. Outra página “As mais altas lutas de saúde mental entre adultos LGBT do que adultos não -LGBT em todas as faixas etárias” não estavam disponíveis. Ambos os arquivos da PagShow estavam acessíveis na semana passada.