Donald Trump participará de Daytona 500 por segundo tempo como presidente, em homenagem à tradição de corridas automobilísticas dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de Daytona 500 no domingo, marcando sua segunda aparição na prestigiada carreira da NASCAR. Ele participou pela primeira vez em 2020 durante sua campanha de re -eleição, servindo como o grande marechal do evento e dando o comando icônico de “iniciar seus motores”.

Um show adequado para um presidente

Durante sua visita de 2020, Trump cativou a multidão com um alto passo da Força Aérea e um retorno em torno da Daytona International Speedway na limusine presidencial. Sua presença no evento foi alinhada com seu apelo aos fãs predominantemente conservadores da NASCAR.