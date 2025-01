Donald Trump perdoa 1.500 de seus apoiadores acusados ​​do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA

O presidente Donald Trump disse na segunda-feira que estava perdoando cerca de 1.500 de seus apoiadores acusados ​​no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, usando seus amplos poderes de clemência em seu primeiro dia de volta ao cargo para desmantelar a maior investigação e acusação da Justiça. História do departamento.

Os indultos eram esperados após uma campanha de anos de Trump para reescrever a história do ataque de 6 de janeiro, que deixou mais de 100 policiais feridos e ameaçou a transferência pacífica do poder.

No entanto, o alcance do perdão continua a ser um golpe para os esforços do Departamento de Justiça para responsabilizar os participantes pelo que foi descrito como um dos dias mais sombrios da história americana.

Trump também comutou as sentenças de prisão dos líderes Oath Keepers e Proud Boys condenados por conspiração sediciosa pelo que os promotores descreveram como conspirações para manter Trump no poder depois que ele perdeu as eleições de 2020. Trump também está ordenando ao procurador-geral que busque a demissão de cerca de 450 casos pendentes. contra os réus de 6 de janeiro.

Nas semanas anteriores ao seu regresso à Casa Branca, Trump sugeriu que examinaria os réus de 6 de janeiro caso a caso. O vice-presidente JD Vance disse há poucos dias que os responsáveis ​​pela violência durante os distúrbios no Capitólio “obviamente” não deveriam ser perdoados.

Trump chamou os manifestantes de “patriotas” e “reféns” e alegou que foram tratados injustamente pelo Departamento de Justiça, que também o acusou de crimes federais em dois casos que ele disse terem motivação política.

Os indultos ocorrem semanas depois que o caso de Trump, em 6 de janeiro, foi arquivado devido à política do Departamento de Justiça de não processar presidentes em exercício. Se Trump tivesse perdido as eleições de 2024, poderia finalmente ter sido julgado no mesmo tribunal federal com vista para o Capitólio onde os casos de 6 de janeiro se desenrolaram nos últimos quatro anos.

Mais de 1.200 pessoas foram condenadas pelos tumultos, incluindo aproximadamente 250 pessoas condenadas por acusações de agressão.

Centenas de acusados ​​em 6 de janeiro que não participaram de nenhuma violência e destruição foram acusados ​​de contravenção criminosa, invasão de propriedade, e muitos deles cumpriram pouco ou nenhum tempo atrás das grades.

Mas a violência daquele dia foi amplamente documentada através de vídeos, testemunhos e outras provas que mostram manifestantes, alguns armados com postes, bastões e repelente de ursos, a invadir o Capitólio, atropelando rapidamente a polícia sobrecarregada, partindo janelas e forçando legisladores e participantes a esconderem-se.

Os policiais foram arrastados para o meio da multidão e espancados. Um policial gritou de dor quando foi esmagado contra o batente de uma porta, e outro sofreu um ataque cardíaco depois que um desordeiro pressionou uma arma de choque em seu pescoço e o chocou repetidamente. Os agentes descreveram nos seus depoimentos que temiam pelas suas vidas quando membros da multidão lhes lançavam insultos e obscenidades.

Das mais de 1.500 pessoas acusadas, cerca de 250 foram condenadas por crimes por um juiz ou júri após um julgamento. Apenas duas pessoas foram absolvidas de todas as acusações pelos juízes após julgamentos de bancada. Nenhum júri absolveu totalmente um réu do motim no Capitólio. Pelo menos 1.020 se declararam culpados de crimes até 1º de janeiro.