Donald Trump planeja visitar o Super Bowl, fará uma história de 59 anos como o primeiro presidente dos Estados Unidos a fazê -lo

Donald Trump tem sido um concorrente da NFL e crítico. Ele é aliado a alguns titãs da liga enquanto luta com os outros. Agora ele planeja usar o futebol como outra maneira de tocar a multidão: participar do Super Bowl.

Trump seria o primeiro presidente em exercício a participar de um Super Bowl nos 59 anos de história do evento. Ele planeja participar do jogo do campeonato na Louisiana entre os chefes de Kansas City e o Philadelphia Eagles na noite de domingo, disse um funcionário da Casa Branca.

Trump está publicando e conversando sobre o jogo, elogiando as estrelas -chave sem nomeá -las, provavelmente o Raidor dos Eagles Saquon Barkley e a ala fechada do Chiefs Travis Kelce e evitam apoiar uma equipe em particular. Ele aludiu fortemente aos seus planos de comparecer quando parabenizou o marechal de campo dos chefes, Patrick Mahomes, no nascimento de seu terceiro filho nesta semana, e acrescentou “Veja domingo!”

A assistência de Trump também é combinada com o ressurgimento de outra tradição: a entrevista presidencial antes do jogo, que será feita por Bret Baier e Air De Fox News Channel antes do jogo.

Mas sua presença por si só será a última em sua mistura do esporte mais popular do país com a arena política. Em seu primeiro mandato, Trump foi o principal crítico dos jogadores da NFL ajoelhados durante o hino nacional como um protesto contra a brutalidade da política.

O Super Bowl deste ano ocorre quando a Liga da Arena seus esforços de diversidade. Enquanto Trump exclui os programas e escolas do governo federal, a NFL fez suas próprias mudanças e substituiu os sinais que diziam “para terminar o racismo” na área final com outras alternativas.

Trump possuía o desaparecimento da USFL, desempenhando um papel fundamental na tentativa fracassada da liga de desafiar a NFL. Trump também se ofereceu para as contas de Buffalo há uma década.

Trump também criticou as últimas mudanças nas regras do início, projetadas para minimizar o risco de lesões e criticar o comissário Roger Goodell.

O presidente também luta com a estrela pop Taylor Swift, a namorada de Kelce, que apoiou o candidato democrata Kamala Harris, a campanha de 2024. Trump publicou na época.

No entanto, ele e Swift podem estar aplaudindo o mesmo time devido à carne de Trump com os Eagles. Trump cancelou sua celebração do Super Bowl na Casa Branca durante seu primeiro mandato, quando muitos jogadores se recusaram a comparecer. Trump evitou parabenizar os Eagles por vencer o campeonato da NFC.

Ele parabenizou os chefes por sua vitória na AFC, elogiando o treinador Andy Reid e Mohamses também.

