Donald Trump pode continuar sua redução dramática da força de trabalho federal, regula o juiz dos EUA

Em uma grande vitória para o presidente Donald Trump, um tribunal distrital dos Estados Unidos decidiu na quinta -feira que seu governo pode continuar com enormes funcionários federais por enquanto. O Tribunal rejeitou uma declaração apresentada por um grupo de sindicatos para interromper os esforços dramáticos para reduzir a redução de Trump para reduzir a força de trabalho federal.

O juiz do distrito americano Christopher Cooper, em Washington, DC, disse que a avalanche de ações executivas de Trump em seu primeiro mês no cargo causou “interrupção e até caos nas salas generalizadas da sociedade americana”. Mas ele disse que provavelmente não tem poder para decidir se deve atirar em dezenas de milhares de trabalhadores do governo é legal.