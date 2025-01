Donald Trump processou o acordo DOGE de Elon Musk minutos depois de fazer o juramento presidencial: relatório

Um sindicato que representa milhares de funcionários federais nos Estados Unidos processou o recém-inaugurado governo Donald Trump em 20 de janeiro por seus planos de formar o “Departamento de Eficiência Governamental” (DOGE) liderado pelo bilionário Elon Musk.

O processo lança um conflito jurídico de alto risco sobre os planos do presidente Trump de cortar gastos do governo. A ação movida pela Federação Americana de Funcionários do Governo (AFGE) e pelos grupos de vigilância do governo Citizens Public Fund e Defenders of State Democracy foi um dos três casos abertos quando Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, D.C., na segunda-feira. Bloomberg relatado.

O caso AFGE alega que a iniciativa viola uma lei dos EUA de 1972 que exige controlos sobre conflitos de interesses, equilíbrio ideológico e transparência para grupos com ligação direta à Casa Branca.

A administração Trump considerou o DOGE a pedra angular de seus planos para agilizar as operações governamentais. O plano de Donald Trump e Elon Musk de poupar 2 biliões de dólares levantou receios de perda de empregos, já que a maioria dos especialistas acredita que é irrealista sem cortes profundos em serviços ou benefícios sociais cruciais.

Trump já fez o juramento de posse administrado pelo presidente do tribunal, John Roberts, usando uma Bíblia de família e a Bíblia do presidente Abraham Lincoln. O vice-presidente JD Vance prestou juramento perante o juiz Brett Kavanaugh, segurando uma Bíblia transmitida pela família. Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, cercado por sua esposa Melania Trump e seus filhos.

O sindicato dos funcionários federais escreveu no seu caso que a Lei do Comité Consultivo Federal inclui “protecções” para evitar que grupos “se tornem veículos para promover interesses privados no processo de tomada de decisão federal e influenciar secretamente o exercício do poder discricionário dos funcionários federais”. formulação de políticas.” Bloomberg afirmou em seu relatório.

Os casos marcam o início de uma esperada avalanche de ações legais contra a agenda de Trump, incluindo esforços para reduzir o tamanho e o âmbito das agências federais.

Dois outros casos também foram apresentados no tribunal federal de Washington. Um deles foi apresentado pela Democracy Forward e Citizens for Responsibility and Ethics, em Washington, em nome de grupos que representam professores, veteranos e defensores da saúde pública e da segurança automotiva. O terceiro caso foi movido pelo escritório de advocacia National Security Counselors.

DOGE anunciado em novembro Trump anunciou a criação do DOGE logo após sua vitória eleitoral em novembro, dizendo que o grupo trabalharia com o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca para identificar cortes e finalizar suas recomendações até 4 de julho de 2026. A redução do tamanho e do escopo das agências federais tem há muito tempo uma das principais prioridades das administrações republicanas.

Embora seu nome inclua a palavra “departamento”, não é uma agência federal formalmente criada pelo Congresso. Musk e Ramaswamy reuniram funcionários e iniciaram a revisão dos gastos do governo dos EUA antes da posse de Trump.

A iniciativa viola uma lei dos EUA de 1972 que exige controlos sobre conflitos de interesses, equilíbrio ideológico e transparência para grupos com linha direta com a Casa Branca.

Os processos também alegam que Musk e Ramaswamy não disponibilizam seus registros ao público nem realizam reuniões abertas, o que também é exigido por lei.

Fonte