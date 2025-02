Donald Trump processou pela ex -agência da agência das agências abandonadas acima da demissão ‘ilegal’

O recém -demitido do Escritório de Conselhos Especial, uma agência federal dedicada a proteger os queixosos, processou o presidente Donald Trump na segunda -feira, dizendo que ele foi expulso ilegalmente como parte da enorme revisão do governo do presidente.

Hampton Dellinger foi informado de seu chute em um e -mail na noite de sexta -feira da equipe da Casa Branca, que disse que estava escrevendo em nome do presidente. A rescisão de Dellinger ocorre quando a administração republicana de Trump está testando os limites das proteções bem estabelecidas do serviço público desmantelando agências federais e expulsando funcionários

Dellinger aponta em seu processo, arquivado no Tribunal Federal de Washington, que o presidente pode eliminar os conselhos especiais “apenas por ineficiência, negligência de dever ou peculato no cargo”. Dellinger foi confirmado no ano passado pelo Senado por um período de cinco anos para liderar a agência de vigilância.

“O esforço para me eliminar não possui uma base factual ou legal, nenhuma, o que significa que é ilegal”, disse Dellinger em um email. Ele está procurando uma ordem judicial para descobrir que seu término era ilegal e restaurá -lo como um consultor especial.

O Escritório de Consultores Especiais é responsável por proteger a força de trabalho federal das ações ilegais do pessoal, como represálias para denúncia de terno. Investigar as reivindicações de represálias de queixas, você pode seguir medidas disciplinares contra funcionários que punirem os queixosos e fornecer um canal para os funcionários revelarem ações do governo.

Stephen Kohn, presidente do Conselho do Centro Nacional de Denominais, chamado de demissão de Dellinger de “irresponsável e perigoso.

“Essa ação mina um programa crítico do governo que economizou bilhões de dólares dos contribuintes e foi projetado para promover relatórios de resíduos, fraude e abuso de dólares dos contribuintes”, afirmou Krohn em comunicado. “Além disso, o escritório especial do consultor mantém listas confidenciais de centenas ou milhares de funcionários federais que injetaram o apito de fraude, desperdício e abuso graves. Todos agora estão imediatamente em perigo de serem expostos”.

O Escritório de Consultores Especiais também é responsável por fazer cumprir a lei da escotilha, que restringe as atividades políticas dos trabalhadores do governo. A demissão de Dellinger ocorre quando os funcionários do governo Trump promoveram seu apoio nas redes sociais para suas políticas, embora a lei da escotilha esteja destinada a restringir a defesa política enquanto estiver em serviço.

A agência independente é separada dos conselhos especiais do Departamento de Justiça, nomeados pelo Procurador Geral para investigações específicas, como Jack Smith.

Antes de se tornar um consultor especial, Dellinger atuou como procurador -geral assistente no Departamento de Justiça do governo Biden que supervisiona seu escritório de política jurídica. Ele também foi vice -procurador -geral do Departamento de Justiça da Carolina do Norte e foi o principal consultor jurídico no escritório do governador lá.