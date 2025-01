Donald Trump ‘quase’ beija Melania durante cerimônia de posse; As redes sociais estão cheias de teorias.

A saudação com beijo aéreo do presidente dos EUA, Donald Trump, à sua esposa, Melania Trump, na Rotunda do Capitólio, antes da cerimônia de posse presidencial dos EUA, dividiu os usuários das redes sociais sobre se o gesto era “estranho” ou se tinha a intenção de “não estragar” o bem-estar. preparou Melânia. look e maquiagem.

Na inauguração, Trump era todo sorrisos quando a multidão aplaudiu Barron Trump enquanto ele apresentava seu filho durante o discurso de posse na Capital One Arena em Washington, DC. Trump perguntou: “Você já ouviu falar dele?” Enquanto o jovem de 18 anos recebia longos aplausos e gritos do público e interagia de forma divertida com eles, apontando para alguns, acenando e gesticulando com o polegar para cima. Ele também colocou a mão atrás da orelha e pediu mais enquanto a multidão obedecia.

Melania Trump faz uma declaração de moda Vestida para impressionar, a primeira-dama Melania Trump fez sua própria declaração de moda na cerimônia de inauguração com um chapéu azul marinho de aba larga desenhado por Eric Javits, de acordo com um relatório da AP.

O chapéu protegeu os olhos de Melania Trump quando seu marido tomou posse, em 20 de janeiro, para seu segundo mandato não consecutivo como presidente dos Estados Unidos, e deixou sua marca ao longo da cerimônia de posse: quando Trump foi beijar sua esposa após entrar no Capitólio Rotunda, o chapéu só deixou espaço para um beijo no ar.

Air Kiss divide internautas: ‘Desconfortável’ versus ‘For Look’ O gesto agradou tanto os usuários das redes sociais que gerou uma discussão entre o campo “Melania Odeia Donald” e o campo “Doce Primeiro Casal”. Um usuário disse: “Donald Trump quase conseguiu beijar Melania. Alguém não quer estragar a maquiagem (deixamos você decidir quem)” (sic)

E um usuário da vida de propriedade de Elon Musk” (sic).

Porém, outro usuário teve uma opinião mais positiva, afirmando: “Trump dá um beijo no ar em Melania para não estragar sua bela aparência. “Isso é respeito.” (sic)

Ambas as postagens geraram reações, com os usuários do X postando suas opiniões sobre o momento capturado pelas câmeras. Com alguns discordantes: “Ela usou o chapéu para ele não chegar perto do rosto dela!” (sic)

On brincou: “Seus lábios não eram longos o suficiente para alcançar sua bochecha. Esse chapéu diz “fique para trás!”; e outro acrescentou: “Seu chapéu funcionava como um campo de força para manter seus lábios afastados”. Alguns simplesmente expressaram seus pensamentos: “O chapéu estava no caminho…” e “A aba do chapéu estava no caminho”. (sic)

Outros começaram a fazer o que a mídia social faz de melhor: gerar memes e referências: um disse: “Chapéu que repele Donald”, outro acrescentou: “Ele tem medo que seja um chapéu com antolhos pontiagudos”. (sic)

Mas também houve quem defendesse uma perspectiva mais positiva e dissesse: “Na verdade, achei isso fofo”. e “Ele parece um gangster!! Eu adoro isso.” Outro usuário elogiou a primeira-dama: “Melania é uma senhora elegante!” (sic)

