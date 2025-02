Donald Trump reduz fundos para a África do Sul, diz “violação em massa dos direitos humanos”. Veja os detalhes completos aqui

Donald Trump reduz fundos para a África do Sul, diz “violação em...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2 de fevereiro anunciou que está cortando fundos para a África do Sul por “enormes violações dos direitos humanos”.

Publicando em sua plataforma de mídia social Truth Social, Donald Trump acusou a África do Sul de “confiscar terras e” tratar certos tipos de pessoas muito ruins.

O que Trump disse? “A África do Sul está confiscando terras e tratando certos tipos de pessoas muito mal. É uma situação ruim que a mídia radical da esquerda não quer mencionar muito. Uma enorme violação dos direitos humanos, pelo menos, está acontecendo para que todos vejam. Os Estados Unidos não o defenderão, nós agiremos. Além disso, cortarei todos os fundos futuros para a África do Sul até que uma investigação completa dessa situação tenha sido concluída! Ele escreveu em redes sociais.

O problema da Terra na África do Sul é divisivo, com esforços para corrigir a desigualdade da regra branca que causa críticas aos conservadores, incluindo Elon Musk, nascido na África do Sul e é um poderoso conselheiro de Trump.

O presidente sul -africano, Cyril Ramaphosa, assinou no mês passado um projeto de lei que estipula que o governo pode, em determinadas circunstâncias, oferecer “compensação nula” para a propriedade que decide expropriar o interesse público.

“A África do Sul está confiscando terras e tratando certos tipos de pessoas muito mal”, escreveu Trump em sua verdadeira plataforma social.

“Estarei cortando todos os fundos futuros para a África do Sul até que uma investigação completa dessa situação tenha sido concluída!” Trump escreveu.

Pretória argumenta que o projeto não permite que o governo expresse a propriedade arbitrariamente e primeiro deve procurar chegar a um acordo com o proprietário.

No entanto, alguns grupos temem uma situação semelhante à apreensão do governo de fazendas comerciais de propriedade branca do Zimbábue, geralmente sem compensação, após a independência em 1980.

A propriedade da Terra é uma questão controversa na África do Sul, com a maioria das terras de cultivo que ainda são de propriedade de brancos três décadas após o final do apartheid.

