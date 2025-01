Donald Trump reintegrará milhares de militares demitidos por recusa da vacina Covid

A visão de Hegseth para o Pentágono

O secretário de Defesa Pete Hegseth, ex-personalidade da Fox News e veterano condecorado do Exército, assumiu o cargo depois de obter aprovação limitada do Senado, apesar da oposição dos democratas e de alguns republicanos. Hegseth, que agora tem influência significativa no Pentágono, prometeu mais mudanças no futuro.