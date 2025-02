Donald Trump remonta aos padrões para aparelhos que usam água, lâmpadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça -feira (11 de fevereiro) tomou medidas para restaurar os padrões anteriores de lâmpadas, banheiros, chuveiros e outros aparelhos que usam água, revertem os regulamentos estabelecidos durante o governo Biden.

A medida ocorre um dia depois de assinar uma ordem executiva que promove canudos de plástico e descartando uma política destinada a reduzir plásticos de uso único.

Trump anunciou sua diretiva por meio de sua plataforma de mídia social, instruindo o Secretário da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin, a restaurar as políticas anteriores de sua administração no fluxo de água e a eficiência do dispositivo.

“Estou ordenando que o secretário Zeldin restaure imediatamente minhas ordens ambientais sobre padrões de água e lâmpadas que foram revertidas por Joe Biden”, escreveu Trump, qualificando os regulamentos do “senso comum”.

Na segunda -feira, Trump também assinou uma ordem incentivando agências e consumidores governamentais a optar por canudos plásticos, parte de uma reversão mais ampla de políticas ambientais promulgadas sob seu antecessor democrata, Joe Biden.

Durante seu primeiro mandato, Biden introduziu padrões mais rígidos de eficiência energética para aparelhos como máquinas de lavar e lavadora de louça, que os conservadores haviam desafiado no tribunal. Com suas últimas ordens, Trump pretende desfazer essas restrições, enfatizando a escolha do consumidor sobre os mandatos ambientais.

Trump escreveu no Social na verdade: “No momento, digo ao secretário Lee Zeldin para a máquina de lavar louça imediata, etc. ., E também retornam aos padrões do senso comum em lâmpadas, que o governo Trump implementou, mas terminou com Joe Crooked. Espero assinar essas ordens. OBRIGADO!!!”

Fonte