Donald Trump se move para expandir o acesso à fertilização in vitro: Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o procedimento, sua história

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na terça -feira para tornar a fertilização in vitro (fertilização in vitro) mais acessível para os americanos. O pedido requer recomendações de políticas dentro de 90 dias para reduzir os custos de bolso e o plano de saúde para o tratamento da fertilização in vitro.

“Os americanos precisam de acesso confiável à fertilização in vitro e as opções de tratamento mais acessíveis, pois o custo por ciclo pode variar de US $ 12.000 a US $ 25.000”, disse o pedido.

É isso que você precisa saber sobre fertilização in vitro, sua história, cobertura de seguro e controvérsias contínuas.

FIV no centro de atendimento A fertilização in vitro tornou -se uma questão importante durante a campanha presidencial de 2024, especialmente depois que a Suprema Corte do Alabama decidiu que embriões congelados poderiam ser considerados crianças. A decisão levou a preocupações sobre os passivos legais de clínicas de fertilidade, que levaram os legisladores do Alabama a aprovar proteções para fornecedores de fertilização in vitro.

Trump expressou forte apoio para garantir o acesso à fertilização in vitro, alinhando -se com o sentimento público.

O que é fertilização in vitro? A fertilização in vitro é um procedimento médico que ajuda as pessoas a brigando com a infertilidade. Isso implica recuperar ovos de uma mulher, fertilizá -los com esperma em um laboratório e, em seguida, implementar o embrião, resultando no útero. Múltiplos ciclos podem ser necessários para alcançar a gravidez.

Cobertura de seguro para fertilização in vitro A cobertura de seguro de fertilização in vitro varia amplamente. Alguns grandes empregadores oferecem cobertura para atrair talentos, e algumas empresas estendem os benefícios além da infertilidade a casais LGBTQ+ e mulheres solteiras. No entanto, programas financiados pelo governo, como o Medicaid, geralmente limitam a cobertura do tratamento de fertilidade, o que dificulta o acesso a muitos.

Uma breve história da fertilização in vitro O primeiro bebê concebeu a fertilização in vitro nasceu na Inglaterra em 1978. Nos Estados Unidos, o primeiro nascimento bem -sucedido da fertilização in vitro ocorreu em 1981 em Norfolk, Virgínia, quando Elizabeth Carr nasceu.

Seus pais se voltaram para a fertilização in vitro depois que sua mãe, Judith Carr, teve várias gestações fracassadas que resultaram na eliminação de seus tubos de Falópio. O procedimento foi pioneiro para os médicos Howard e Georgeanna Jones na Faculdade de Medicina da Virgínia Oriental.

Controvérsia em torno da fertilização in vitro A clínica de Norfolk enfrentou uma oposição significativa antes da abertura, com grupos anti -aborto que levantam preocupações sobre a eliminação de embriões. Apesar da resistência precoce, a fertilização in vitro ganhou aceitação e se tornou um tratamento comum de fertilidade.

No entanto, a oposição permanece entre alguns defensores anti -aborto, especialmente após o depósito de 2022 de Roe V. Wade. Os críticos de fertilização in vitro argumentam que o processo envolve preocupações éticas, particularmente em relação ao armazenamento e eliminação de embriões.

Leia também | Elon Musk: AI de X atualizando Grok 3; Chatbot agora disponível como um aplicativo independente

Como os embriões são criados e armazenados Os procedimentos do FIV implicam tratamentos hormonais para estimular a produção de ovos, após os quais os ovos com esperma em um laboratório são recuperados e fertilizados. O ovo fertilizado ou embrião é cultivado por vários dias antes de ser implantado ou congelado para uso futuro.

Os embriões congelam usando um processo que substitua a água nas células por um fluido protetor antes de congelar -os em nitrogênio líquido. Eles são armazenados em instalações seguras, geralmente por anos ou até décadas, com sistemas de monitoramento para garantir sua preservação.

Leia também | Zelensky, no último Desaire, diz que Trump “vive na bolha de desinformação russa”