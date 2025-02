Donald Trump se move para reduzir fundos para escolas que aplicam os mandatos da vacina CoVid-19

A ordem executiva se aplica apenas às vacinas covid-19 e não afeta as imunizações existentes obrigatórias do estado para doenças como sarampo, papel, poliomielite, tétano e varicela. Os estados continuam a permitir isenções médicas e religiosas para as vacinas necessárias.

Enquanto muitas universidades inicialmente exigiam que os alunos fossem imunizados contra o Covid-19 durante a pandemia, a maioria aposentou esses mandatos. Algumas instituições, incluindo Swarthmore e Oberlin, ainda exigem vacinas para estudantes que moram no campus, mas fornecem isenções por razões médicas e religiosas. No nível estadual, os mandatos eram raros: a Califórnia considerou a adição de Covid-19 à sua lista de vacinas necessárias para os alunos do ensino fundamental e médio, mas finalmente abandonou o plano. Illinois exigiu brevemente que os estudantes da universidade vacinassem antes de levantar a regra.

Oposição democrática

A ordem foi recebida com as críticas dos democratas, incluindo o senador Patty Murray, um membro do Comitê de Saúde, Trabalho, Trabalho, Trabalho, Trabalho e Pensões do Senado. Murray denunciou a medida como “inconcebível e não muito ética”, argumentando que as escolas não devem ser forçadas a escolher entre a segurança dos estudantes e o financiamento federal. Ela enfatizou que os requisitos de vacina são estabelecidos há muito tempo nas escolas, geralmente em consulta com as autoridades de saúde pública.