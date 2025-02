Donald Trump se vingam de Meghan Markle: a escolha do presidente, sensacional nos EUA.

Lavina Oeefici 11 de fevereiro de 2025

“Essa mulher terrível” está no Canadá. Com o marido. Eles são mantidos pela mão e até se beijam. Claro um favor da câmera. Eles também leram os jornais em Vancouver, onde Harry e Meghan Eles estão trabalhando em jogos de Invictus, os jogos esportivos para veteranos de guerra com desvantagens permanentes projetadas pelo príncipe, nas quais 150 atletas participam. Responda aos duques de Sussex, com gestos de entes queridos, nas externalizações de Trump, libertadas em Nova York para remover o visto para os Estados Unidos do príncipe, e gravaram todas as impressoras do mundo, as de um dos de ” Graziano “começa e, por outro, eles o enterram. «Não quero fazer isso, vou deixá -lo em paz. Ele já tem problemas suficientes com sua esposa. É terrível!

Desde o início do mandato que o presidente é incentivado em várias ocasiões, é incentivado a responder à questão de Harry, mas, talvez involuntariamente, ele esperou um dia quando os duques de Sussex foram expostos a uma obrigação pública – o Jogos InvictusExatamente – para externalizar seus pensamentos. Ele gostou dos efeitos da honra do Super Bowl, onde pela primeira vez um presidente no escritório participou do evento esportivo por excelência. Nova Orleans se tornou o lugar certo neste fim de semana para ficar e ver entre os ricos e as celebridades da América, com o esporte mais popular em segundo plano.





Televisão

Na realidade, não é a primeira vez que o magnata e os duques colidem. A origem da antipatia entre Trump e Meghan Markle data de 2016, quando tudo estava prestes a começar para ambos. Ela, uma atriz da tela pequena com ambições de estrelas, para os microfones do show noturno com Larry Wilmore, Zijd – como Befit Hollywood Good – para a democrata Hillary Clinton na corrida para a eleição presidencial, que Trump define uma divisão e misoginista . Ele, um rico empreendedor de Nova York com o sonho da Casa Branca, tomou conhecimento das palavras de Markle e talvez da existência da atriz, quando ele já estava no estudo oval. Dada a jornada estadual do presidente dos EUA no Reino Unido em junho de 2019, um jornalista realmente me aprimorou as declarações de Meghan, enquanto isso, a esposa do príncipe Harry e pediu um comentário sobre isso. Surpreso com as palavras da duquesa de Sussex, Trump teria respondido: «Eu não sabia. Eu não sabia que era tão ruim ». No entanto, esse processo falhou em encobrir o escopo da jornada.

Na carreira de um presidente americano, não há nada de prestígio quanto o convite para receber uma visita estatal ao Great -Bretain Guest of Elizabeth II, e Trump não foi exceção. Chegando a Londres com sua grande família extensa, ele foi recebido no Palácio de Buckingham por uma impressionante implantação de Windsor, da rainha. Trump tem o endereço da família real britânica em diferentes ocasiões e, em particular, a rainha Elizabeth. Naquela noite, que novamente lançou o relacionamento especial entre os dois países, a ausência de Harry e Meghan notou que, graças à gravidez da duquesa, havia encontrado a desculpa perfeita para dar uma taxa fixa ao evento. Além disso, desde o início, o ativismo político de Markle contrastava com as diretrizes do Palácio de Buckingham, segundo a qual a posição do príncipe e da família real deve sempre permanecer neutra. A oportunidade de recuperar a liberdade perdida de oferecer aprovação a todos veio a Meghan com o megxit tão chamado de janeiro de 2020 e depois com um golpe para o Crown de Sussex – por algum tempo em contraste aberto com o resto da família real – eles Voado para a América para construir uma nova vida. Com o salto de status de Starle para Hertogin e um príncipe a reboque, Meghan e seu marido Harry apareceram em um vídeo feito em um vídeo próximo ao presidente presidencial presidencial de 2020, no qual eles não me trouxeram para entender, primeiro, isso foi bom e o segundo o bandido.

Mudança de horizonte

Desde então, cinco anos se passaram: Biden “The Good” venceu essas eleições, enquanto em 2024 as portas da Casa Branca reabriram para Donald Trump. No mesmo período, o Sussex também passou, que depois de vender o álbum das memórias de Windsor que foram pagas por uma taxa, cercaram um fracasso após o outro e viu sua popularidade desabando nas duas margens do Oceano Atlântico. No meio, por causa das declarações do livro “Reserva”, nas quais o príncipe admite que ele havia usado cocaína, houve a luta no visto americano de Harry, com o pensamento “Fundação Heritária” que ele lhe pediu explicitamente para que ele Entenda se o duque mentiu ou não para obter quem entra nos Estados Unidos, deve explicar se ele usou ou não drogas na vida. Biden rejeitou repetidamente a solicitação ao remetente. De fato, o sentimento com o Sussex é toda a família do ex -presidente dos EUA: a declaração de impostos de 2024 mostra que Harry e Meghan se apresentam através de sua fundação por Ashely, que é sua filha de Joe Biden. É improvável que a mudança do inquilino na Casa Branca corresponda à mudança de idéia sobre as posições políticas de Harry Meghan. Se não for esse o caso, eles sempre podem avaliar a possibilidade de retornar a Great -Bretain, onde o governo trabalhista do primeiro -ministro Starmer, mas em plena crise, esperando por eles.