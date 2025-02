Donald Trump recorreu a redes sociais para criticar abruptamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, após o atraso das eleições da Ucrânia devido à guerra em andamento e à imposição da lei marcial. Trump sugeriu que a Ucrânia continuasse com as eleições, apesar da guerra, questionando a liderança de Zelenskyy durante o conflito.

Essa troca marcou uma subida significativa nas tensões entre os dois líderes, cujos países haviam sido aliados firmes sob o antecessor de Trump. Durante a administração do ex -presidente Joe Biden, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial ao fornecer apoio militar à Ucrânia e usar sua influência para defender a Ucrânia enquanto isolou a Rússia no cenário global.

As relações entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotaram uma forte recessão na quarta -feira, quando Zelenskyy acusou Trump de viver em um “espaço de desinformação” feito em russo. Em resposta, Trump descreveu Zelenskyy “um ditador sem eleições”, um comentário que poderia complicar os esforços para acabar com a guerra em andamento.

A Guerra da Rússia-Ucrânia de 2022 causou uma resposta imediata dos Estados Unidos, com o presidente Zelensky aclamado como um herói. No entanto, a narração em torno do conflito está mudando quase três anos depois. O presidente Trump está agora reescrevendo a história da invasão da Rússia, retratando a Ucrânia não como vítima, mas como vilão.

