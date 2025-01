Donald Trump será condenado em 10 de janeiro no caso criminal Hush Money | Notícias do mundo

Washington DC, EUA: Donald Trump será condenado em 10 de janeiro em um processo criminal no qual foi condenado por silenciar uma estrela pornô ao ocultar dinheiro e falsificar registros comerciais, decidiu um juiz de Nova York na sexta-feira (horário local).

O juiz também acrescentou que Trump não enfrentará sanções legais pela sua condenação no caso, informou a CNN.

O juiz Juan Merchán, ao confirmar a condenação de Trump, fixou a sentença para 10 de janeiro, mas indicou que o caso está essencialmente encerrado.

Trump apelou para anular o veredicto do júri devido à sua reeleição em novembro, informou a CNN.

O juiz, em sua decisão, disse que não impor quaisquer sanções daria “finalidade” ao caso e permitiria que Trump continuasse a apelar da condenação.

“Uma sentença de libertação incondicional parece ser a solução mais viável para garantir o caráter definitivo e permitir ao réu prosseguir com as suas opções de recurso”, escreveu Merchan.

Segundo a CNN, o juiz também disse que permitiria que Trump comparecesse virtualmente na sentença, para acalmar as preocupações do presidente eleito sobre as “exigências físicas e mentais durante este período de transição”.

“Foi uma jogada inteligente do juiz Merchan anunciar antecipadamente que não imporá qualquer punição e realizar o processo remotamente porque isso prejudica qualquer esforço da equipe de Trump para argumentar no tribunal federal que a sentença impõe um fardo significativo”, disse ele. disse o analista jurídico sênior da CNN, Elie Honig.

Trump foi condenado em maio do ano passado por 34 acusações de falsificação de registros comerciais no mês passado em conexão com um pagamento secreto que seu ex-consertador, Cohen, fez a Daniels, uma atriz pornô, antes da eleição de 2016 para manter sua história de um suposto caso com Trump em segredo. Trump negou o assunto e prometeu apelar do veredicto de culpa.

Esse veredicto marcou um momento histórico, já que Trump se tornou o primeiro presidente na história dos EUA a ser condenado por um crime.