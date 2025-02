WASHINGTON: O presidente Donald Trump disse que o desejo de o Canadá se tornar seriamente levado no estado 51 em uma entrevista que foi transmitida no domingo durante o Presshow do Super Bowl.

“Sim, é”, disse Trump a Bret Baier, do Fox News Channel, quando perguntado se sua palestra sobre a anexação do Canadá é “algo real”, como alertou recentemente o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau.

“Acho que o Canadá seria muito melhor para o estado 51, porque perdemos US $ 200 bilhões por ano com o Canadá. E eu não vou deixar isso acontecer “, disse ele.” Por que estamos pagando US $ 200 bilhões por ano, essencialmente um subsídio ao Canadá? “Os Estados Unidos não estão subsidiando o Canadá. Os Estados Unidos compram produtos do país rico em recursos naturais, incluindo produtos como petróleo. Embora a lacuna comercial nas mercadorias tenha sido demitida nos últimos anos para US $ 72 bilhões em 2023, o déficit reflete amplamente as importações da energia canadense dos Estados Unidos.

Trump sugeriu repetidamente que o Canadá seria melhor se ele concordasse em se tornar o Estado 51 dos Estados Unidos, uma perspectiva que é profundamente impopular entre os canadenses.

Trudeau disse na sexta -feira durante uma sessão de portas fechadas com os líderes comerciais e trabalhistas que a conversa de Trump para tornar o Canadá que o Estado 51 dos Estados Unidos era “algo real” e vinculado ao desejo de acesso a recursos naturais no país.

“Senhor. Trump leva em consideração que a maneira mais fácil de fazê -lo é absorver nosso país e é algo real. Em minhas conversas com ele …”, disse Trudeau, de acordo com a CBC, a emissora pública do Canadá. “Eles estão muito cientes de nossos recursos do que temos e querem se beneficiar deles”. Conversando com jornalistas a bordo do Air Force One no domingo enquanto viajava para o jogo do Super Bowl em Nova Orleans, Trump continuou a ameaçar um país que tem sido um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos.

“Você sabe, eles não pagam muito pelos militares. E a razão pela qual eles não pagam muito é que eles assumem que vamos protegê -los “, disse ele.” Isso não é uma suposição que eles podem fazer porque, por que estamos protegendo outro país? “Na entrevista da Fox, que foi gravada anteriormente neste fim de semana na Flórida, Trump também disse que não viu ações suficientes do Canadá e do México para evitar as taxas que ameaçou impor um maior parceiro comercial do país no país uma vez 30- A extensão do dia acabou.

“Não, não é bom o suficiente”, disse ele. “Algo tem que acontecer. Não é sustentável. E estou mudando isso. , depois que os países tomam medidas para aplicar suas preocupações sobre a segurança nas fronteiras e o tráfico de drogas.

A bordo da Força Aérea One, Trump disse que anunciaria uma tarifa de 25% na segunda -feira sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, mesmo do Canadá e do México, e apresentaria um plano para tarifas recíprocas no final da semana.

“Muito simplesmente é que, se eles nos cobrarem, nós os cobramos”, disse ele.

A participação de Trump na entrevista do Super Bowl marcou um retorno à tradição. Os presidentes geralmente concedem uma sessão para a rede que transmite o jogo, o evento de televisão mais assistido do ano. Mas Trump e seu antecessor, Joe Biden, foram inconsistentes em sua participação.

Biden se recusou a participar do ano passado, rejeitando um público em massa em um ano eleitoral e também saltou em 2023, quando os esforços de sua equipe conversavam com um serviço de transmissão da Fox Corp. Durante seu primeiro mandato, Trump participou de três em quatro anos.

Trump foi o primeiro presidente interino a participar do Super Bowl pessoalmente, algo que ele disse a Baier que ficou surpreso ao saber.

“Eu pensei que seria bom para o país ter o presidente no jogo”, disse ele.

Durante seu voo para Nova Orleans, Trump assinou uma proclamação que declarou em 9 de fevereiro “o primeiro dia do Golfo da América”, quando a Força Aérea se voou sobre o corpo de água que renomeou a proclamação do Golfo do México.

Trump na entrevista, também defendeu o trabalho do bilionário Elon Musk, cujo departamento de eficiência do governo tão chamado, ou Doge, tem feito uma profunda preocupação com os democratas, pois se move para fechar agências governamentais inteiras e disparar grandes tiras do trabalho federal Força em nome de Larainjería de Laseste e ineficiência.

Musk, disse Trump, “tem sido excelente” e irá ao Departamento de Educação e aos militares abaixo.

“Vamos encontrar bilhões, centenas de bilhões de dólares em fraude e abuso”, previu Trump. “Eu fiz campanha nisso.” Ele também foi questionado sobre sua dança, que se tornou um meme popular nas redes sociais.

“Eu não sei o que é”, disse ele. “Às vezes tento ir sem dançar e não posso.