O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou à verdade social a propor um acordo de paz nuclear com o Irã, reiterando sua posição de que a República Islâmica não deveria possuir armas nucleares.

Trump expressou seu desejo de que o Irã tenha sido bem -sucedido como nação, afirmando: “Quero que o Irã seja um país grande e bem -sucedido, mas que não pode ter uma arma nuclear”. Seus comentários surgem quando preocupações com as habilidades nucleares do Irã continuam a enfatizar as tensões na comunidade internacional.

Trump nega planos de ação militar com Israel Trump respondeu aos crescentes rumores sobre a possível ação militar, relata especificamente que sugerem que os Estados Unidos e Israel poderiam colaborar em um ataque contra as instalações nucleares do Irã. Ele descartou esses relatórios, chamando -os de “muito exagerados” e esclareceu que a intervenção militar não era sua abordagem favorita. “Os relatos de que os Estados Unidos, que trabalham em conjunto com Israel, voam em pedaços, são muito exagerados”, escreveu ele, buscando acalmar os medos de conflitos iminentes.

Solicitar um acordo de paz nuclear verificado O presidente Trump enfatizou sua preferência por uma resolução pacífica, defendendo a criação de um “acordo de paz nuclear verificado” entre o Irã e a comunidade internacional. “Isso preferiria um acordo de paz nuclear verificado, que permitirá que o Irã cresça pacificamente e prospere”, acrescentou Trump. A declaração indica a visão de Trump de um caminho diplomático, que permitiria ao Irã prosperar enquanto garante que o país não possua armas nucleares.

Trump sugeriu que o acordo deve ser realizado imediatamente e concluir com uma grande celebração, afirmando: “Devemos começar a trabalhar nele imediatamente e ter uma grande celebração do Oriente Médio quando for assinada e concluída”. Isso reflete seu desejo de uma conquista transcendental que pode marcar o início de uma era mais pacífica no Oriente Médio.

Um chamado para a paz no Oriente Médio Os comentários de Trump também têm uma mensagem mais ampla de paz no Oriente Médio. Ele terminou sua declaração com uma nota esperançosa, dizendo: “Deus abençoe o Oriente Médio!” Suas palavras ecoam um desejo de estabilidade e cooperação de longa duração em uma região frequentemente manchada por conflito e tensão política. Ao solicitar um acordo do Pacífico, Trump procura mudar a narração da escalada militar para a diplomacia e a reconciliação.

Falta de detalhes sobre o acordo proposto Embora os comentários de Trump descrevam sua visão para um acordo de paz nuclear com o Irã, ele não forneceu detalhes específicos sobre como o acordo seria estruturado ou quais termos seriam incluídos. A falta de uma elaboração maior deixa muitas questões não respondidas sobre a viabilidade de tal acordo e como isso pode ser alcançado contra as tensões em andamento.

Trump emite um grande aviso para o Irã para a trama do assassinato Trump fez uma declaração ousada ontem, alertou o Irã de que, se ele o assassinasse, os Estados Unidos retaliariam com uma força esmagadora. Falando aos jornalistas, Trump declarou: “Se eles fizessem isso, seriam excluídos … Eu deixei as instruções se o fizerem, serão excluídas, não haverá mais nada”.

Seus comentários vêm no contexto de longas tensões entre os Estados Unidos e o Irã, com as autoridades federais que acompanham as possíveis ameaças contra Trump e seu governo.

Envolvimento de segurança Os Estados Unidos monitoram de perto as ameaças iranianas contra Trump e outros funcionários do governo há vários anos. À luz dessas ameaças, foram tomadas medidas adicionais de segurança no período anterior a uma manifestação de julho na Pensilvânia, onde Trump foi baleado no ouvido. As autoridades americanas, no entanto, não atribuíram a tentativa de assassinar o Irã na época.

O Departamento de Justiça frustra a trama iraniana para matar Trump Em novembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que ele havia frustrado uma trama iraniana para matar Trump antes das eleições presidenciais de 2024. Shakeri, suspeito com vínculos com redes criminosas iranianas, permanece em geral no Irã.

Detalhes da trama do assassinato De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça, Shakeri teve a tarefa de executar o assassinato depois de ser instruído por funcionários da Guarda Revolucionária Paramilitar do Irã. A trama supostamente começou em setembro, quando Shakeri recebeu ordem de deixar seu outro emprego e se concentrar no desenvolvimento de um plano para monitorar e matar Trump em uma semana. Segundo relatos, Shakeri compartilhou detalhes do plano com as autoridades dos EUA, explicando que ele estava operando como um ativo para o governo iraniano.

Alegações do terreno de nega iraniana de assassinato O Irã rapidamente rejeitou as acusações, com o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, rotulando os relatórios como parte de uma conspiração orquestrada por facções ligadas aos israelenses. Baghaei argumentou que as acusações foram fabricadas para complicar ainda mais as relações do United Irã. Apesar disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos continuou a investigar a trama, e os detalhes de Shakeri estão sendo examinados de perto.

Leia também | Pequim empurra o Serviço Postal dos Estados Unidos para retrair a suspensão das remessas da China

Os laços criminais de Shakeri e a participação do governo iraniano Shakeri, um residente nacional afegão no Irã, já havia sido preso nas prisões de assalto americano e mantinha conexões com uma rede de associados criminosos. As autoridades afirmam que esses associados foram alistados por Teerã para atividades de vigilância e assassinato para alugar, sugerindo que o papel de Shakeri na trama de assassinato não era um caso isolado. O Departamento de Justiça enfatizou que os laços de Shakeri com o governo do Irã são significativos, o que o torna uma figura -chave nessa trama frustrada.

Leia também | ‘Não seja ad*ck’: Elon Musk descarta a citação do democrata, ligue para Khanna