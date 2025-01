Donald Trump suspende ajuda externa por 90 dias para reavaliar gastos globais

A ordem, parte de uma série de ações executivas assinadas no primeiro dia de mandato de Trump, critica o setor de ajuda externa, dizendo que não está alinhado com os interesses e valores americanos e contribui para a instabilidade global ao promover políticas externas que entram em conflito com as pacíficas. acordos internacionais. relações. Trump declarou que nenhuma ajuda externa americana deveria ser distribuída de uma forma que não se alinhasse com a sua política externa.