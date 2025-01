Donald Trump toma posse como 47º presidente dos Estados Unidos: uma análise de seu patrimônio líquido e investimentos

Qual é o patrimônio líquido de Donald Trump?

Em 4 de novembro, um dia antes de os Estados Unidos irem às urnas, o patrimônio líquido de Donald Trump era de US$ 5,6 bilhões. Isso representa US$ 1,9 bilhão a mais do que sua riqueza total em 2016 e US$ 3,1 bilhões a mais do que em 2020, segundo a Forbes.