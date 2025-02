Donald Trump vs Zelensky: O funcionário americano diz à Ucrânia para ‘Attenu’ no meio do comentário do ‘ditador’ do presidente

Donald Trump vs Zelensky: O funcionário americano diz à Ucrânia para ‘Attenu’...

O consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, na quinta -feira, 20 de fevereiro, declarou que os funcionários da Ucrânia “precisam mitigá -lo” após uma troca acalorada entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Waltz disse a ele Fox News que os ucranianos “precisam atenuar e analisar muito e assinar esse acordo”, referindo -se ao acordo mineral proposto.

Ao mesmo tempo, uma conferência de imprensa com o enviado ucraniano do presidente dos EUA, Donald Trump, e do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, foi cancelado a pedido da delegação dos Estados Unidos, Euronews Ele informou, citando funcionários em Kyiv.

Desenvolvimentos recentes ocorrem depois que Donald Trump, na quarta -feira, chamado Volodymyr Zelenskyy, um “comediante modestamente bem -sucedido” e “ditador” depois que o presidente ucraniano disse que seu colega americano foi influenciado pela desinformação russa.

Donald Trump também escreveu na verdade social que Zelenskyy “se move melhor rapidamente ou não terá um país”.

O enviado de Trump e a conferência de imprensa de Zelensky cancelada Supunha -se que o presidente ucraniano Zelenskyy e o general dos Estados Unidos, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia e a Rússia, conversassem com a imprensa após a reunião na capital ucraniana.

No entanto, com o debate em andamento entre Zelensky e Donald Trump, a conferência de imprensa foi suspensa, disse o porta -voz do presidente ucraniano Serhii Nikiforov. A delegação dos Estados Unidos não fez nenhum comentário até agora, ele relatou Euronews.

O cancelamento da conferência de imprensa colocou mais dúvidas sobre o futuro do apoio de Washington à Ucrânia no meio da invasão russa no país em andamento da Europa Oriental.

Ucrânia indignada com as conversas da Rússia dos EUA. As conversas da Rússia, que começaram nesta semana na Arábia Saudita sem participação ucraniana, causaram indignação na Ucrânia e em toda a Europa. Zelenskyy prometeu que a Ucrânia não assinaria nenhum acordo feito sem sua participação.

O presidente ucraniano também se opôs a um acordo proposto que concederia aos Estados Unidos acesso a centenas de bilhões de dólares em minerais, de acordo com vários relatórios.

