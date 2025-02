Falando do efeito de comer no sono, o médico e o apresentador de TV Alexander Myasnikov deu conselhos inesperados. No ar do programa “no mais importante” no canal “Rússia 1”, o médico, que respondeu a perguntas do paciente com insônia, aconselhou -se a remover o sono durante o dia e acordar cedo. Ele também percebeu que você pode comer um “pote de hastes” ou “macarrão com queijo” pouco antes de dormir.

“Para ser sincero, não estou brincando.

O apresentador da TV alertou que, após um jantar tão suado, não é necessário olhar para o telefone, verificar as redes sociais ou ser derivado por outros casos.

No início, o médico falou sobre a forma mais perigosa de SARS. Estamos falando de um vírus sincetial respiratório (RSV), que, de acordo com Myasnikov, influencia as vias aéreas e também pode causar sangramento e anemia.