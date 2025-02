A polícia de Smolensk Drug recebeu informações operacionais sobre o envolvimento de dois residentes locais nascidos em 2008 no comércio ilegal de drogas. Os suspeitos foram presos na rua 12 anos em outubro em Smolensk. Um dos jovens tentou se livrar de um pacote com, provavelmente, com drogas, jogando -o no chão. Os investigadores que apreenderam a descoberta e o enviaram para examinar o local.

Ao procurar um apartamento alugado associado a um dos suspeitos, os agentes encontraram o pacote de compra com substância branca e equipamentos de embalagem. O exame mostrou que um medicamento narcótico contendo Maiddron foi apreendido com um peso total de mais de 11 gramas.

Dois casos criminais foram estabelecidos sob o artigo “Emprego para a venda ilegal de drogas em grande escala”. Você pode levar até vinte anos de prisão.