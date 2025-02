Drama na unidade de maternidade do centro médico Aemek

A mulher de 33 anos no trabalho sobreviveu com embolia amniótica devido à dedicação dos médicos

Três dias da luta pela vida terminou com a vitória da medicina: Maryam, 33, de Ixal, mãe de dois filhos, entrou no Centro Médico L’Ampdék para os nascimentos planejados. No entanto, o que começou como nascimentos comuns repentinamente se transformou em uma luta de emergência pela vida – uma mulher desenvolveu uma embolia amniótica, uma complicação rara e fatal com mortalidade extremamente alta.

Segundos que mudaram tudo

“Alguns minutos antes da última etapa do parto, quando nossa filha estava prestes a aparecer, Maryam se sentiu mal e informou a parteira sobre isso”, lembra o marido Mahmoud. “A parteira imediatamente chamou o médico e, em seguida, foram criados especialistas adicionais”.

De acordo com o principal médico do Departamento de Ginecologia do Centro Médico Ameumek Dr. Suzan Abd Al-Gani: “Quando chegamos à maternidade, a mulher trabalhista literalmente antes de nossos olhos começarem a perder a consciência. Sua respiração parou, o pulso desapareceu, começou graves problemas de coagulação no sangue. Reconhecemos imediatamente a embolia amniótica – um estado raro no qual o líquido amniótico entra na circulação sanguínea, causando uma reação fatal do corpo.

Oi de duas vidas ao mesmo tempo

“Essas foram uma segunda crítica, não havia tempo para pensar. Iniciamos a ressuscitação imediata, enquanto a extração da criança com uma extração de vácuo ”, diz ele Dr. Jedi Benimini-ReycherResidente do departamento obstetra e ginecologia.

“Ao mesmo tempo, salvar a mãe e a criança é uma tarefa difícil, mas toda a equipe trabalhou com um objetivo: não deixar a vida morrer. Após o parto de emergência, o recém -nascido foi entregue ao médico das crianças, que rapidamente o estabilizou. Felizmente, o bebê não precisava separar a terapia intensiva, mas a condição de Maryam permaneceu crítica “, acrescentou o Dr. Suzan e o Dr. Hedi.

Longa luta pela vida

Dr. Nathanel LevyUm dos principais especialistas em anestesiologia foi chamado urgente à maternidade para coordenar a ressuscitação. “Eu invadi a sala e vi que a mulher no trabalho está inconsciente, sem impulso. Iniciou imediatamente medidas de ressuscitação. Alguns minutos depois, entrei Dr. Ori Sophonitsky e Khalil Vasam -Anestesia. Entendemos: há uma luta pela vida. Após 15 minutos, foi possível restaurar a frequência cardíaca, mas a estabilização da condição levou longas horas. Enquanto isso, os obstetras salvaram a criança. Estes são os minutos em que a realidade excede qualquer drama ”, lembra Dr. Levi.

Nas horas e dias seguintes, Maryam estava na ventilação artificial dos pulmões na unidade de terapia intensiva, e os médicos tomaram todas as medidas possíveis para salvá -la.

“A embolia amniótica é uma das complicações mais difíceis da obstetrícia”, explica Dr. Ari RiceChefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia em Aemec. “As estatísticas nesses casos não estão do lado dos pacientes, mas diagnósticos instantâneos, o trabalho exclusivo da equipe e a dedicação de todos aqueles que lutaram por sua vida desempenharam um papel. Tenho orgulho de termos esses profissionais.

“Os médicos se tornaram nosso milagre”

Uma semana após a preocupada Maryam, ela voltou à sua mente e foi transferida para o departamento pós -parto com sua filha recém -nascida.

“As pessoas que salvaram minha esposa e filha são um verdadeiro milagre. Apenas graças à sua dedicação, minha família ficou juntos. Somos extremamente gratos a médicos, parteiras, enfermeiros, anestesiologistas, funcionários da sala de operações e ressuscitação – a todos aqueles que colocaram suas almas em sua salvação “, disse Mahmoud na produção do dia.

O Amemek Medical Center se orgulha de seus especialistas, que provaram novamente: devoção e profissionalismo não são conhecidos pelas fronteiras. Graças aos seus esforços, um caso difícil e dramático terminou com um resultado feliz.