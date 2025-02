Drogas, o escândalo sobrecarrega o Centro de Migrantes: é quem os traficantes de drogas eram

Simone di Meo 21 de fevereiro de 2025

A Máfia Albânia e a Aliada Nigeriana para gerenciar o tráfico de drogas entre Roma e a Província. No entanto, as drogas, armazenadas em um centro de recepção para migrantes na capital, na Via Della Riserva Nuova, no distrito de Prenestino, e se aproximou de refugiados esperando uma licença de casa para jovens e jovens. A investigação sobre o DDA, que ontem levou a 27 prisões, atrai um cenário que alerta a mesma juíza Anna Maria Gavoni. “Em particular perturbador”, escreve o juiz investigador, “a circunstância que Johnson Olaye (um dos narcos africanos foi finalizado algemado, editores), por algumas dezenas de euros, do comportamento dos compatriotas do centro de recepção para refugiados, será usado como “correios” para classificar o medicamento ». A carne de canhão pode ser sacrificada e facilmente substituída sem muito arrependimento.

Um total de aproximadamente 500 quilos de maconha, importados pela Albânia em grandes barcos a motor, comercializados de 2019 a 2021, levados à âncora na costa da Apuliana e depois pararam entre eterno, latim, Anzio e Netuno City. Também relatado pelo EXTEGional (Gênova) e Voorete (Espanha), segurado pelos “passageiros” da loja que trouxeram drogas para o ônibus para agências de viagens não conhecidas. Um mecanismo e organização perfeitos que, na reconstrução dos pesquisadores, aparece como uma rejeição completa e até embaraçosa da terceira história parcial daqueles que, como Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (à esquerda), ainda não querem Não queira admitir que a imigração ilegal não controlada representa a maior bacia de Manovalanza para a qual os criminosos assinam.





É precisamente o juiz investigador que fala de “joint venture” entre os dois grupos criminais (no total, existem 43 suspeitos), em parte já terminados na pesquisa na operação anterior “tibus”, que, no entanto, acabou por não ser Particularmente nítido no extermínio do fenômeno, tendo em vista o fato de que vários traficantes de seres humanos, envolvidos no primeiro procedimento, voltaram precisamente a desmaiar, acabados de condenar e libertar. Nos documentos, existem dezenas de venda de “grama” que não são apenas encontradas pelo telefone e pelo meio ambiente, mas também por um trabalho duro e cansativo e cansativo e gravações de vídeo da polícia judicial, na qual o juiz Gavoni Words of Deep Apreciação expressa. Foi descoberto de tal maneira que, apesar da “cooperação mútua”, as fibrilações foram criadas às vezes e métodos no pagamento de jogos de medicamentos pelos nigerianos.

De fato, pode acontecer que uma das facções africanas não tenha dinheiro para honrar imediatamente a oferta da maconha e, em seguida, os bicos albanês (todos da cidade de Valona) começaram a perseguir um homem quente com intimidação e promessas de sucesso. “Eu tenho 10 primos em minha casa, você verá, sem problemas … eu vou encontrar você e você verá”, diz um narco albanês com um comprador que adiou a entrega de dinheiro por alguns dias. Na percepção do espião, há até referências explícitas a ameaças de estupro dos albaneses. “Eu pretendo, vou te matar por você, juro que te matar, bastardo”, ele rosnou um credor. E novamente: para aqueles que conduziram o pagamento das coleções após o dia do “trabalho”, lembraram o chefe da gangue: “Eu trago toda a Albânia em casa … Mo você te vê, eu juro a Deus”. E se você simplesmente não conseguiu chegar a um acordo sobre o plano de devolução, sempre houve a última carta a jogar: “Eu quero dinheiro, se não, todos queimam tudo”. E o dinheiro veio de uma maneira mágica.

No melhor de Roma, havia a sede da banda africana. Um local sem arestas, de acordo com o juiz investigador, de fato perfeitamente de acordo com a estratégia do grupo: maximize a renda e minimize os riscos. “A ausência de inserção social dos tópicos organizados em estruturas de recepção”, ele escreve, “facilita o registro nas obras de associações criminais”. Com todo o respeito pelas reivindicações.