Drone de fabricação chinesa encontrado dentro da prisão central de Bhopal: Suspeito de UAV chinês encontrado perto de celas de alta segurança

Um suposto drone de fabricação chinesa foi avistado perto de celas de alta segurança dentro da Cadeia Central de Bhopal na noite de quarta-feira, disseram as autoridades.

Um guarda de patrulha descobriu o drone caído no chão, fora das celas de alto risco, também conhecidas como celas “Anda”, que abrigam temidos gângsteres e terroristas.

Alarmado com o incidente, o guarda alertou os seus superiores e outras autoridades prisionais. O drone foi posteriormente levado ao gabinete do superintendente da prisão para exame.

Uma investigação inicial revelou que o drone é um modelo chinês leve equipado com duas lentes, disseram autoridades policiais. Atualmente, especialistas técnicos de Bhopal estão analisando o drone para rastrear suas origens.

A Cadeia Central de Bhopal é considerada uma das prisões mais sensíveis do país. Cerca de 70 terroristas de organizações como SIMI, Hizb ut-Tahrir (HUT), PFI, ISIS e Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) estão detidos nas celas de alta segurança da prisão.

Com o Dia da República à porta, as autoridades prisionais já estavam em alerta máximo. Este último incidente, no entanto, causou agitação e foi imediatamente comunicado a todos os altos funcionários penitenciários.