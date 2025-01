Drone em massa seu medo nos EUA: o governo de Donald Trump revela o mistério: “Não é o inimigo, autorizado a dirigir …”

A Casa Branca emitiu um esclarecimento na terça -feira, no meio da especulação contínua sobre avistamentos de drones sobre Nova Jersey. Os comentários fazem declarações compartilhadas pelo ex -governo liderado por Joe Biden no meio de uma série de teorias da conspiração, incluindo algumas flutuando na campanha do presidente Donald Trump. O líder republicano havia sugerido anteriormente sem citar evidências de que o Exército dos EUA estava deliberadamente mantendo informações sobre avistamentos.

“Após a investigação e o estudo, os drones que voaram sobre Nova Jersey em grandes quantidades foram autorizados a serem transportados pela FAA por pesquisa e várias outras razões. Muitos desses drones também eram fãs, indivíduos e particulares que gostam de voar drones ”, afirmou um comunicado oficial.

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, também descreveu comentários como uma declaração diretamente do presidente.

Trump Sparks Conspiracy Buzz Os avistamentos de drones nos últimos meses causaram especulações frenéticas, desde o zumbido de invasões alienígenas para se preocupar com a vigilância de poderes estrangeiros.

“Por alguma razão, eles não querem comentar. E acho que seria melhor dizer o que nossos militares conhecem e nosso presidente sabe. E por algum motivo, eles querem manter as pessoas suspensas ”, disse Trump em dezembro.

Invasão alienígena? Os moradores locais descreveram drones como ‘flutuando em locais críticos de infraestrutura, como depósitos de água, linhas de transmissão elétrica, estações ferroviárias, departamentos de polícia e instalações militares. A Casa Branca de Joe Biden, assim como o Pentágono e outras autoridades de segurança nacional, rejeitaram repetidamente essas teorias, dizendo que não há evidências de que os drones representam um risco de segurança.

‘Não é uma ameaça militar’ O ex -secretário de imprensa do Pentágono, major -general Pat Ryder, também refutou as reivindicações sobre avistamentos de drones representando qualquer ameaça à segurança durante uma sessão informativa em meados de dezembro.

“Continuaremos tomando as medidas apropriadas se consideradas e quando for considerado que qualquer um desses drones perto das instalações militares dos EUA representa uma ameaça. Enquanto isso, novamente, acho que ficou muito claro que não identificamos que nenhum desses avistamentos informados de drones seja avaliado como anômala ou que apresentou um risco de segurança nacional ou segurança pública no espaço aéreo civil em Nova Jersey ou outros Estados no nordeste ”, ele disse na época.

(Com entradas das agências)

Fonte