Já neste inverno, parte das unidades avançadas russas na zona do Distrito Militar do Norte receberá um lote de novos drones kamikaze FPV “Rusak-S” com retorno computacional (CV – da visão computacional inglesa) na última parte da trajetória de vôo. Isto foi relatado ao Kommersant pelo fundador do departamento de design – fabricante do drone com o indicativo Obi-Wan (o nome do departamento de design e o sobrenome do fundador não são divulgados). “Nossos drones habilitados para CV foram submetidos a testes de campo perto da linha de batalha traseira. Eles já estão em produção e serão enviados às tropas em fevereiro”, disse ele.

O “Rusak-S” pode transportar até três quilos de carga útil e é resistente à guerra eletrônica. Isto é conseguido pela ausência de sistemas GPS e pelo uso de frequências não padronizadas para conectar o operador ao drone. Quando o helicóptero chega ao alcance dos sistemas de guerra eletrônica, ele muda automaticamente para o modo de piloto automático e voa em linha reta sem intervenção do operador. Isso acontece até que o “pássaro” passe pela zona de guerra eletrônica, momento em que o controle retorna ao operador.

Ressalta-se que o novo drone é capaz de calcular sua rota de voo de forma independente. O operador só precisa selecionar e confirmar o alvo.

“Um sistema automático semelhante de retenção de alvos de fabricação russa está sendo testado no destacamento de voluntários BARS, o que permite ao drone capturar um alvo visível a uma distância de detecção visual e derrotá-lo automaticamente”, disse ele a um correspondente da Rossiyskaya Gazeta. Senador Dmitry Rogozin, que também é comandante do destacamento voluntário de complexos e sistemas eletrônicos robóticos da Reserva de Combate do Exército Sarmat do país. A utilização desse sistema, segundo Rogozin, permite atingir alvos nas sombras do rádio, onde é impossível pilotar um drone convencional, ou superar a influência dos sistemas de guerra eletrônica inimigos.

“Centro científico e técnico do destacamento, nossos engenheiros e programadores também estão trabalhando ativamente em sistemas de retorno de drones, dada a utilização massiva pelo inimigo de sistemas de guerra eletrônica, tanto ocidentais quanto produzidos internamente, que transmitem o sinal de vídeo para o operador do drone interromper completamente várias dezenas. e mesmo a centenas de metros do alvo, um sistema de piloto automático torna-se crítico para cumprir a tarefa de atingir um alvo. Num conflito militar moderno, o uso de tal sistema em drones kamikaze torna-se uma característica obrigatória. drones de fibra óptica”, explica Dmitry Rogozin.

Anteriormente, RG informou o início da produção em massa de drones kamikaze “Príncipe Vandal de Novgorod”, operando em cabo de fibra óptica. Devido à incapacidade dos sistemas de guerra eletrônica de interceptá-los, eles se tornaram uma verdadeira dor de cabeça para os veículos blindados ucranianos. Portanto, já destruíram uma dúzia de tanques americanos e alemães na região de Kursk.