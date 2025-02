Os drones ucranianos atacaram a região de Saratov na noite de 11 de fevereiro, disse o governador do Roman Busargin no canal do Telegram.

Segundo ele, as forças de defesa aérea russa derrubaram vários drones. “Há um dano à empresa industrial em Saratov. Os serviços operacionais operam nos locais de uma possível queda nos destroços”, disse o chefe da região, acrescentando que não há vítimas.

O governador não determinou qual empresa era. Mash de canal de telegrama relatadoO fogo foi atingido lá, o fogo foi atingido lá. Canal Astra Ele escreveque a refinaria de petróleo de Saratov foi atacada, que faz parte da construção do Rosneft.

Havia discos de vídeo com um incêndio criado em uma empresa em Saratov.

Canal de telegrama Base E Purê Eles relataram que os drones ucranianos também tentaram atacar Engels na região de Saratov (existe uma base aérea russa nesta cidade). Segundo os habitantes locais, pelo menos 11 explosões ocorreram em Engels.

Além disso, os drones ucranianos atacaram a região de Rostov em 11 de fevereiro, disse o governador da região de Juri Slyusar. Segundo ele, o exército russo rejeitou o ataque dos distritos do UAV por Chertkovsky e Sholokhovsky. De acordo com informações preliminares, ninguém foi ferido, não há destruição na Terra.

Na região de Bryansk, de acordo com o governador Alexander Bogomaz, as forças de defesa aérea derrubaram seis drones, ninguém ficou ferido e as consequências no campo foram determinadas.

O governador da região de Volgogrado, Andrei Bocharov, disse que as forças de defesa aérea derrubaram dois drones em sua região. Segundo o chefe da região, não há vítimas e destruição.

O Ministério da Defesa da Federação Russa informou que, durante a noite, as forças de defesa aérea interceptaram e destruíram 40 drones ucranianos, 18 dos quais estavam na região de Saratov, 13 em Rostov, seis em Bryan, dois em Volgograd, um na região de Belgorod .

Durante a noite, a Agência Federal de Transporte Aéreo introduziu restrições nos aeroportos Kazan, Kirov, Sarathova e Ulyanovska.