Os drones das forças armadas da Ucrânia atacaram a refinaria de petróleo de Ilsky no território de Krasnodar na noite de 17 de fevereiro. Isso foi relatado pelos canais de telegrama russo Purê,,, Tomada E Astrareferindo -se aos habitantes locais. Segundo Mash, o destruidor de drones caiu perto do Rafiner na vila de Ilsky.

Os habitantes locais gravaram um momento de ataque ao vídeo.

Atenção. Há um tapete no registro.

O governador de Krasnodara Veniamin Kondratyev disse que o exército ucraniano fez um enorme ataque à região. Segundo ele, na vila de Ilsky, como resultado da queda de fragmentos de drones, 12 casas foram danificadas, as janelas eram principalmente expulsas. O morador local ficou ferido.

Além disso, como Kondratyev disse na noite de 16 de fevereiro, em Slavyansk-on-Kuban, o naufrágio UAV ucraniano caiu em um prédio de apartamentos particulares, uma menina de quatro anos foi ferida, ela foi hospitalizada.

O Ministério da Defesa da Federação Russa informou que, durante a noite, as forças de defesa aérea interceptaram e destruíram 90 drones ucranianos. De acordo com o lado russo, 24 drones foram abaixados no território de Krasnodar, 38 drones acima da área de água do mar de Azovo, sete sobre o Mar Negro. Além disso, 15 drones foram derrubados na Crimeia, dois nas regiões do Dick e do Rostov, e um de cada vez nas regiões de Bryansk e Belgorod. Além disso, anunciou o Ministério da Defesa da Federação Russa, o foguete Netuno-MD foi abaixado na área do mar de Azovski.

Na equipe geral das forças armadas das forças armadas, no momento da redação deste artigo, a nota não comentou o ataque de drones nas regiões russas.