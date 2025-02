Drones ucranianos na noite de 15 de fevereiro atacaram as regiões de Volgograd, Kaluga, Saratov e Rostov. Os drones relataram as greves sobre as autoridades dessas regiões e o Ministério da Defesa da Federação Russa.

Assim, o governador da região de Volgogrado, Andrei Boharov, anunciou o ataque de drones a uma certa planta industrial, como resultado de um incêndio em uma área de cinco metros quadrados.

O chefe de Kaluga, Vladislav Shapsha, escreveu em seu canal de telegrama em um incêndio causado por uma gota de acidente de drone no território da zona industrial no condado de Dzerzhinsky. Lá, especialmente, há uma refinaria de petróleo.

O governador da região de Saratov Roman Busargin, no canal do Telegram, agradeceu “nossa equipe militar por remover a segurança do UAV -AI” sem se tornar detalhes.

O chefe da região de Rostov, Yuri Slyusar, anunciou os ataques de drones em Rostov-on-don, onde os detritos caíram em uma casa particular.

Todas as cabeças da região disseram que as pessoas não ficaram feridas como resultado de ataques de drones.

Devido a drones, a Agência Federal de Tráfego Aéreo introduziu restrições nos voos para os aeroportos de Astrakhan, Vladukavkaz, Volgograd, Grozny, Kaluga, Saratov e Ulyanovsk.

O Ministério da Defesa da Federação Russa anunciou que, na noite de 15 de fevereiro, 40 drones ucranianos foram derrubados: 17 na região de Volgograd, 12 em Kaluga, nove em Rostov, dois em Saratov.