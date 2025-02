Drones vistos sobre Daguestans Kaspiysk

Veículos aéreos não tripulados (UAV) foram detectados em instalações na cidade de KaspiyskRepública de Daguestán, segunda -feira de manhã, de acordo com um comunicado das autoridades regionais.

As autoridades estão tomando todas as medidas necessárias para neutralizar os drones, de acordo com o comunicado, e acrescentaram que até agora nenhum dano ou baixo, de acordo com o chefe da região, foi relatado, de acordo com o chefe da região, Sergey Malikov.

“Todas as agências governamentais estão operando sob uma estrutura de resposta a emergências”, afirmou o comunicado.

Malikov pediu aos residentes que mantenham a calma e evitassem a espalhamento não verificada informações.

“Em tais momentos, a razão e a compostura são fundamentais. Não crie rumores, eles só confiam em fontes oficiais e evitam fotos e vídeos não autorizados da cena”, disse ele.

As autoridades disseram que forneceriam atualizações se a situação mudar.