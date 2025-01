“Dry January” em alemão: Alemanha repensa a atitude em relação ao álcool

Na Alemanha, uma onda de pessoas que limitam voluntariamente “alegrias de beber” ou excluir completamente o álcool em suas vidas está se desenvolvendo gradualmente. Um dos exemplos impressionantes dessa nova tendência é “Janeiro seco”, também conhecido como janeiro seco, emprestado do Reino Unido.

De acordo com as estatísticas, o papel de Sukhoi em janeiro na Alemanha ainda não foi totalmente estudado, no entanto, a Diretoria Federal de Estatísticas registrou que, em janeiro de 2024, o volume de compras de álcool nas vendas no varejo quase diminuiu na metade de dezembro de 2023. Embora essa tendência Não pode ser considerado um indicador puro do sucesso de “janeiro seco”, os especialistas observam que o tempo após as férias de inverno é o período perfeito para essa experiência, porque as férias do ano novo são deixadas para trás, e as pessoas estão determinadas a realizar suas ” intenções à direita.

Médico famoso procurando alternativas

O médico e jornalista de televisão Ekart von Hirschhausen (57) disse que, por três anos, ele praticou “Sukhoi January” com sua esposa. Segundo ele, a principal dificuldade não é um desejo físico de álcool, mas seu personagem “ritual” usual: no final do dia útil, uma taça de vinho, uma taça de cerveja no jantar ou champanhe para subir moral. Hirschhausen enfatiza que o segredo de uma recusa de álcool bem -sucedida está na busca de uma substituição igual. Assim, em vez de vinho, os cônjuges às vezes abrem uma bebida espetacular não alcoólica em uma garrafa elegante – com extratos de chá e frutas, que são “saborosos e não parece um” falso “maçante”.

De acordo com os comentários publicados na SZ, Hirschhausen pede à sociedade que examine os papéis do álcool de maneira diferente e não a percebê -lo como parte integrante do Código Cultural Alemão. De fato, de acordo com o médico, se o objetivo é aliviar o estresse e se sentir alocado no final do dia, há muitas alternativas.

“Os alemães bebem menos, mas ainda demais”

Os dados do Centro Federal de Educação Médica (BZGA) indicam que mais de quatro décadas, o consumo de álcool puro per capita (entre pessoas de 15 anos ou mais) aumentou de 15 litros em 1980 para 10 litros em 2020. No entanto, mesmo com essa diminuição, A Alemanha sempre excede o nível médio nos países da UE nesse indicador e está consideravelmente atrasado nas recomendações da fonte de alimentação alemã (DGE), que anteriormente falava de elegibilidade “pequenas doses de álcool”, mas agora ele recomenda fortemente que se abstenha de abster -se de se abster dele.

Segundo Hirschhausen, novas informações sobre riscos carcinogênicos são particularmente importantes. Referindo -se a estudos que indicam uma ligação séria entre consumo de álcool e câncer, ele compara o efeito de uma garrafa de vinho no risco de câncer de mama em mulheres com o efeito de dez cigarros defumados. Na sua opinião, todos deveriam saber disso para decidir conscientemente beber álcool ou não.

Sob a visão

A ironia, de acordo com Hirschhausen, é que, na Alemanha, o álcool está disponível em quase todos os lugares e 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, a cerveja continua sendo um símbolo tradicional da identidade alemã – basta lembrar a loucura festiva da Oktoberfest. Mas, como muitos especialistas sublinham, incluindo os autores de publicações on -line do Zeit, é hora de reconsiderar a “exaltação” usual de bebidas alcoólicas.

Olhando para a discussão sobre a legalização da cannabis, Hirschhausen observa que os políticos costumam se opor à maconha com uma grande xícara de cerveja nas mãos. O álcool, de acordo com as estatísticas, causando enormes danos à saúde, é facilmente acessível e seu impacto negativo é frequentemente subestimado.

A geração Z diz não “não”

O fenômeno, que alguma mídia alemã chama de “curiosidade sóbria” é particularmente interessante: os jovens geralmente preferem um estilo de vida alternativo, libertado dos comícios tradicionais de cerveja. Segundo Hirschhausen, um terço das gerações na faixa etária de 20 a 30 anos em princípio não bebe. Ao mesmo tempo, se anteriormente a rejeição do álcool era percebida como um sinal de “hermitismo”, agora em certos círculos, torna -se um símbolo da consciência e uma tendência na moda. Os jovens percebem que a abstinência lhes dá a melhor qualidade do sono, um humor mais estável e ajuda a manter a forma.

“Mas deixe ser uma exceção”

Embora a própria Hirschhausen tenha reduzido consideravelmente a quantidade de álcool consumida e enfatiza seu risco carcinogênico, ele não vai completamente para uma sobriedade cem por cento. Seu princípio: “O álcool deve permanecer um prazer raro, uma espécie de atributo festivo e não fazer parte da rotina”. No entanto, o médico gostaria que a sociedade fosse mais calma e mais gentil. Ele até indica a necessidade de mudar seu idioma: por que uma pessoa que não bebe “absurdo” – como se fosse privado de alguma coisa? Afinal, a escolha de abandonar o álcool é uma posição consciente, e não um sinal de “inferioridade” social.

Tradição leal leal ou prejudicial?

Ao mesmo tempo, uma preocupação específica é causada pelo padrão que permite que os jovens, de 14 anos, bebam vinho e cerveja sob a supervisão dos pais (de acordo com a lei sobre a proteção dos jovens). Hirschhausen considera uma tradição de controversa e prejudicial: “Que pior do que apresentar às crianças uma substância psicoativa precisamente na puberdade, quando a personalidade é formada e o corpo é particularmente vulnerável?” Esse “início precoce” pode ser um dos fatores para preservar os indicadores de alto consumo de álcool no país. A crítica está sujeita, incluindo a tese, de que a “capacidade de beber” é esperada dos adolescentes, e a cultura da recusa não é formada.

Uma expectativa

Apesar do difícil debate e das tradições enraizadas, as estatísticas indicam que a Alemanha está se movendo para um consumo mais consciente de álcool. Os jovens mudam o paradigma, a medicina está constantemente falando sobre perigos e muitas bebidas alcoólicas atraentes aparecem no mercado. Talvez essa combinação de fatores se torne uma etapa decisiva, para que o uso de álcool deixe de ser o padrão e seja transformado em uma escolha pessoal que não seja condenada pela empresa.

