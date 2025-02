Dua Lipa acaba de carregar a tendência de inicialização específica que traz de volta as calças pretas chatas

Existem poucas celebridades cujas roupas eu espero tanto quanto a de Dua Lipa. Com um talento para tomar as maiores tendências da temporada e dar a eles uma virada divertida e pronta para a festa, ela nunca deixa de me deixar transbordar com novas idéias de estilo.

E esta semana? Ela entregou novamente. Como Lipa, ela pegou calças pretas simples e as criou com escolhas de estilo seriamente atencioso. Enquanto a maioria de nós instintivamente chega a botas pretas clássicas ou mocassins grossos para lutar contra o inverno frio, Lipa fez um swold mais óbvio e entrou em uma tendência subestimada de calçados que os editores de moda não podem ter o suficiente: o baú de estampa de cobra.

(Crédito da imagem: Splash)

A fabricação elegante e declarada e apenas a quantidade certa de botas e serpentes ousadas têm uma maneira de adicionar uma personalidade instantânea à aparência mais refinada. Projetado para imitar o brilho e a textura da pele de uma cobra, essa impressão mistura tons neutros em um acabamento dinâmico, que é surpreendentemente portátil e sem dúvida piscaticamente. Usando sapatos chiques para criar suas calças pretas simples, o LIPA foi sobreposto e depois sobreposto a uma jaqueta de couro Borgogne Bottega Veneta, com um pescoço de tosquia borrado para um drama adicional. Uma bolsa Matelassé Chanel foi o toque final, ao lado de seu elegante Botas de couro de Nevada Khaite (£ 1370).

Embora as botas de impressão digital de cobra possam não ser a primeira coisa que você pensa ao construir um guarda -roupa de inverno, Lipa e eu estamos aqui para confirmar que eles são um investimento atemporal que pode operar com quase tudo. Estilo tão bem com calças pretas simples – como elegantemente comprovado por Lipa, a tendência também funciona particularmente bem com jeans retos e vestidos de longo prazo. Pronto para entrar na tendência? Role para comprar nossas botas de estampa de cobra favoritas abaixo.

Compre botas de estampa de cobra:

Arket Botas quadradas no tornozelo Essas botas quadradas podem passar facilmente para o designer.

Com um acabamento chique e cobra e um preço inferior a 20 libras, não posso acreditar que eles ainda estão em estoque.

Asos Botas de salto em uma cobra marrom Estilo com calça preta ou use com jeans de perna reta.

Paris no Texas Botas de joelho de couro com efeitos de cobra anja Essas botas de declaração são surpreendentemente fáceis de estilizar. Combine-os com um simples vestido de lã enquanto esperamos o inverno, antes de trocarem em direção a uma minissaia bonita quando nos movemos na primavera.

Khaite Botas de tornozelo de couro nevada Essas botas elegantes acenam com a tendência de imprimir cobra de uma maneira chique e sutil – e Dua Lipa já é um fã.

Novo visual Botas de tornozelo com saltos pontiagudos de pele de cobra branca Adicionando um pouco de altura, sem sacrificar o conforto – morarei em botas de gatinho ao longo da temporada.

Khaite Ona Snake -Up Leature Botas Eles também são apresentados em estilos de camurça simples e simples.

Aeyde Botas de tornozelo Sofie 40 mm O estilo com seu jeans favorito ou associar -se a uma saia fluida para aumentar instantaneamente a sua aparência.

Steve Madden Ally Gnee Saltos altos Use -o com um LBD para adicionar um ponto de interesse da maneira mais simples.